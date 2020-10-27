شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أوبئة بالصحة العالمية: 10 لقاحات كورونا أعطت نتائج مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الأوبئة فى منظمة الصحة العالمية، إن هناك 200 لقاح قيد التجربة منهم 44 لقاحا وصلوا للتجارب البشرية و10 منهم على الأقل وصلوا للمرحلة الثالثة والأخيرة، والنتائج مبشرة.

وأضاف الخولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الدول التى استهانت بالإجراءات الاحترازية هى التى تعيش أزمة الآن، مشيرا إلى أن الإصابات فى سوريا متأرجحة ولكنها إجمالا معقولة.

وأشار استشارى الأوبئة فى منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من الصعب التعميم إن هناك موجة ثانية لكورونا أم امتداد، حيث يختلف من دولة لأخرى، موضحاً أن بعض الدول تعيش موجة ثانية ودولا أخرى بها امتداد للموجة الأولى.