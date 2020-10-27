شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف فوائد الوقوف على الميزان يومياً.. يساهم في إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن الوقوف على الميزان يومياً قد يكون مفتاح فقدان الوزن.

وتتبعت الدراسة التي استمرت 12 شهرًا 1042 بالغًا وأوزانهم على مدار العام، وأشارت النتائج إلى أن أولئك الذين يزنون أنفسهم مرة واحدة في الأسبوع أو حتى أقل من ذلك لم يفقدوا الوزن، في حين أن الأشخاص الذين يزنون أنفسهم 6 أو 7 مرات في الأسبوع فقدوا وزنهم بمعدل 1.7%.

وأرجعت الدراسة السبب وراء نجاح الأشخاص الذين يزنون أنفسهم باستمرار إلى المراقبة الذاتية. ووفقًا لدراسة نشرتها مجلة أكاديمية علم التغذية، تعد المراقبة الذاتية جانبًا مهمًا من برامج التدخل السلوكي لفقدان الوزن. ووجد الباحثون في دراساتهم أن هناك ارتباطًا مهمًا بين المراقبة الذاتية وفقدان الوزن بشكل ثابت.

وبحسب الباحثين، فإنه من خلال ممارسة الوقوف على الميزان بشكل منتظم، سرعان ما يتبع الإنسان عادة ثابتة تتمثل في اتباع نظام غذائي جيد، وهذا يساهم في فقدان الوزن بفعالية أكبر.