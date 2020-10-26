وفيات كورونا بأمريكا تصل لـ224601.. وارتفاع ملحوظ بإصابات إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 8 ملايين و617022 بزيادة 63195 حالة عن الحصيلة السابقة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 224601 بعد أن أودى المرض بحياة 380 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19"، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.





على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت 52188 حالة خلال مطلع هذا الأسبوع، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و98320.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 279 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35031، بحسب الوزارة.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتباراً من الأحد مما سمح بفرض حظر تجول ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.