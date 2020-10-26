3 تصورات خاطئة حول حرق الدهون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك عددا من التصورات الخاطئة حول اللياقة البدنية وإنقاص الوزن وحرق الدهون.

"يكفي بضع دقائق لتحفيز حرق الدهون"

هذا اعتقاد خاطئ، والصحيح أنه لزيادة حرق الدهون، يحتاج المرء إلى حرق ما يبلغ 3500 سعرة حرارية، وهو أكثر بكثير مما يستهلكه الشخص البالغ في أغلب الأحيان، وبالتالي، فإن التمرين القصير على جهاز المشي ليس كافيا لتحفيز حرق الدهون، ومع ذلك، يمكن أن يُظهر التمرين لمدة 15-20 دقيقة تأثيرا جيدا، طالما كانت قوة التمرين عالية قدر الإمكان.

"رفع الأثقال يحول الدهون إلى عضلات"

هذا اعتقاد خاطئ أيضا، لأن رفع الأثقال يساعد في بناء العضلات تحت طبقة الدهون، ومع ذلك، لا يمكن تحويل الدهون بطريقة سحرية إلى عضلات، حيث يتكون الاثنان من مواد مختلفة، فالعضلات تتكون في الغالب من البروتين والدهون تتكون من الجليسريد الثلاثي.

ومن أجل إنقاص الدهون، يجب حرق سعرات حرارية أكثر مما يدخل الجسم كل يوم، ويتم تحقيق ذلك عن طريق ممارسة تمارين إضافية أو تغيير في النظام الغذائي.

في الصباح تحرق معظم السعرات

تتم عملية الحرق دائما بنفس الكمية من السعرات الحرارية، ومع ذلك، قد ثبت أن ممارسة الرياضة في الصباح يمكن أن تساعد في تسريع فقدان الوزن، لأن ممارسة الرياضة في الصباح تهيئ الجسم لحرق الدهون طوال اليوم.