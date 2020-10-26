شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون تقرحات الفم علامات على الإصابة بسرطان الفم، وهذا ينتمي إلى فئة سرطان الرأس والعنق ويتطور في الفم والحلق، ويمكن أن يحدث في أي مكان في الفم بما في ذلك الشفاه واللسان والحلق، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"

نصائح لمنع سرطان الفم





1 -أضف الكثير من الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي

بشكل عام، يجب تناول الكثير من الفواكه والخضروات لأنها مفيدة لصحتنا، حيث يحتوي القرع والجزر وبراعم بروكسل وغيرها على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تضمن الصحة، وتعمل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات كمثبطات لنمو السرطان ، وبالتالي فهي ضرورية لنصائح الحماية من سرطان الفم.

2 -احم شفتيك من الشمس

بينما قد تستخدمين واقي الشمس لحماية وجهك من أشعة الشمس ولكن ماذا عن الشفاه؟ الأشعة فوق البنفسجية تضر الشفاه وقد تسبب سرطان الفم فيما بعد، وإذا كنت من الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس كثيرًا ، استخدم واقٍ من الشمس على شفتيك أيضًا.





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3 -قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام

إجراء فحوصات الأسنان المنتظمة أمر لا بد منه للجميع لمعرفة ما إذا كانت صحة أسنانك في مكانها أم لا، يساعد في تحديد تسوس الأسنان أو اصفرارها أو مشاكل الأسنان الأخرى، طبيب الأسنان هو أول من يعرف عن القروح السرطانية في فمك، وبالتالي يجب أن تقوم بزيارة سنوية له إن لم يكن كل ثلاثة أشهر.





4 -قلل من الكحول

يعد الكحول أحد الأشياء القليلة التي تؤثر بشكل مباشر على صحتك من نواح كثيرة، فهو لا يضر الكبد فحسب، بل يسبب أيضًا العديد من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى بما في ذلك سرطان الفم، لذلك يقال إن إدمان الكحول هو أسوأ عادة، فإذا كنت تشرب الكحول، فحاول الحد من تناوله.

5 -الإقلاع عن التدخين

من العادات الضارة الأخرى التدخين وربما يكون أكثر خطورة من الشرب لأن التبغ هو السبب الرئيسي لسرطان الفم، حيث يتعرض مدخنو السلاسل لخطر أكبر للإصابة بسرطان الفم حيث يزداد الخطر مع زيادة الاستهلاك.

6 -نظم أسنانك بالفرشاة والخيط

ليس فقط تفريش أسنانك بانتظام ولكن تنظيفها بالخيط يساعد بشكل كبير في الحماية من الكثير من الأمراض، حيث يساعد التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط مرة واحدة على الأقل في الحفاظ على صحة الفم والوقاية من مشاكل الأسنان وكذلك السرطان.