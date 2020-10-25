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نصائح غذائية مناسبة لطفلك أثناء الدراسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد دخول المدارس مع انتشار فيروس يجب أن تهتم الامهات بالتغذية السليمة للطفل ووضع الاكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من العدوى والفيروسات ، ويقدم الخليج 365 نصائح غذائية لطفلك أثناء فترة الدراسة وفقا لما ذكره موقع everymum

1: الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح يجب ألا تستهلك هذه الأطعمة كل يوم ويوصى بحد أقصى مرة أو مرتين في الأسبوع.

 

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ثانيًا: الدهون والأطعمة القابلة للدهن والزيوت الزبدة والمايونيز والزيت كلها جزء من هذا المستوى، ويوصى بتناول الأطعمة في هذه المجموعة بكميات صغيرة جدًا.

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ثالثًا: اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والفول والمكسرات من أهم المجموعات الغذائية التي يجب تناولها يوميًا ويوصى بتناول وجبتين من هذه كل يوم.

رابعًا: الحليب واللبن والجبن المعبأ بالكالسيوم: يوصى بتناول البالغين ثلاث حصص وأن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثامنة عشرة خمس حصص من منتجات الألبان يوميًا.

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خامساً: الحبوب الكاملة والخبز والبطاطس والمعكرونة والأرز هى مجموعة غذائية مهمة ستوفر الطاقة اللازمة طوال اليوم ويوصى بثلاث إلى خمس حصص.

سادساً: الخضار والسلطة والفاكهة: وهى الأطعمة المليئة بالفيتامينات لمحاربة الأمراض ويوصى بأن يستهلك كل شخص ما بين خمس إلى سبع حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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