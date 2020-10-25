شكرا لقرائتكم خبر عن الإندنبدنت: جرعة من واحدة من لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا يوفر استجابة مناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" Independent" إلى أن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يتبع بدقة تعليماته الجينية المبرمجة مسبقًا لإثارة استجابة مناعية قوية بنجاح، وقال ديفيد ماثيوز، الخبير في علم الفيروسات من جامعة بريستول، الذي يقود البحث: اللقاح يحقق كل ما توقعناه وهذه أخبار جيدة في معركتنا ضد فيروس كورونا."

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتم إصدار البيانات الأولى من التجارب السريرية واسعة النطاق التي أجريت في مراحل متأخرة في عدة دول حول العالم، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة وبريطانيا، قبل نهاية العام.

وأضافت الصحيفة: انصب تركيز الباحثين في بريستول على تقييم عدد المرات ومدى دقة نسخ اللقاح واستخدام التعليمات الجينية المبرمجة فيه من قبل مصمميه، توضح هذه التعليمات بالتفصيل كيفية صنع بروتين سبايك من فيروس كورونا، Covid-19، وبمجرد تصنيع بروتين السنبلة، يتفاعل الجهاز المناعي معه، ويدرب الجهاز المناعي على التعرف على عدوى فيروس كورونا Covid-19 الحقيقية.

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وأوضح ماثيوز، في بيان "هذه دراسة مهمة لأننا قادرون على تأكيد أن التعليمات الجينية التي يقوم عليها هذا اللقاح يتم اتباعها بشكل صحيح عندما تدخل خلية بشرية".

وأضافت سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، وقائدة تجربة لقاح أكسفورد: "هذا مثال رائع للتعاون متعدد التخصصات، باستخدام تقنية جديدة لفحص ما يفعله اللقاح بالضبط عندما يدخل الخلية البشرية" .

أكدت الدراسة، أن كميات كبيرة من بروتين سبايك لفيروس كورونا يتم إنتاجها بدقة كبيرة، وهذا يقطع شوطًا طويلاً في تفسير نجاح اللقاح في إحداث استجابة مناعية قوية."