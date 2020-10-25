شكرا لقرائتكم خبر عن "الوباء المزدوج" من الأنفلونزا وفيروس كورونا يهدد العالم فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز "، أنه مع ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا Covid-19 مرة أخرى في أجزاء كثيرة من العالم، أعرب مسؤولو الصحة العامة عن مخاوفهم بشأن المصدر الدائم للضغط على نظام الرعاية الصحية، بسبب الأنفلونزا الموسمية، بينما تلوح في الأفق تهديدات "الوباء المزدوج"، شدد العاملون في مجال الرعاية الصحية على الحاجة إلى التطعيم والإجراءات الوقائية الأخرى لإبطاء انتشار الأنفلونزا.

وتخطط شركةUnitedHealthcare ، أكبر شركة تأمين صحي في البلاد ، لتزويد المرضى المعرضين للخطر بـ 200 ألف مجموعة تشمل تاميفلو، العلاج المضاد للفيروسات، وميزان حرارة رقمي واختبار P.C.R لفيروس كورونا، يمكن للناس إجراء الاختبار في المنزل ثم إرساله بالبريد للتحليل المخبري، لمساعدة المرضى والأطباء على تحديد سبب أعراضهم، وهو أمر مهم بشكل خاص لأن أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا متشابهة ولكن تختلف في العلاج.

وقالت الدكتورة كيلي مور، المديرة المساعدة لتحالف التحصين: "لقد أثبتت هذه الفيروسات أنها قادرة على إحداث ضغط كبير على نظام الرعاية الصحية لدينا، لتأثيرهم المشترك المثير للقلق حقًا."

في أواخر شهر سبتمبر، بدأت UnitedHealthcare بدعوة أعضاء Medicare Advantage للاشتراك في المجموعات إما عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف، بدءًا من التركيز على الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا Covid-19 والإنفلونزا بناءً على أعمارهم وحالتهم الصحية، منذ ذلك الحين، التحق 120 ألف شخص، وبدأت الشركة في شحن المجموعات، تضم الشركة أكثر من 5 ملايين عضو في برنامج Medicare Advantage

وقالت الشركة، إن إمداد الأشخاص بعقار تاميفلو مقدمًا يمكن أن يساعد في التخفيف من حدة عدوى الأنفلونزا، لأن الدواء المضاد للفيروسات يصبح أقل فعالية مع كل ساعة تمر من ظهور الأعراض، ويكون غير فعال تقريبًا بعد 48 ساعة. وفقا للدكتور مور، فإن عقار تاميفلو يقصر مدة المرض من يومين إلى يوم إذا تم تناوله بسرعة، يمكن أن يساعد أيضًا في منع المرض لدى شخص معرض لخطر كبير من حدوث مضاعفات تعرض الإنفلونزا، ولكن لا يوصى به بشكل روتيني للاستخدام الوقائي في معظم السكان.

وقال الدكتور دينين فويتا، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير: "تخيل لو بدأت تمرض ولديك بالفعل صيدلية صغيرة في المنزل"، مضيفا أن الهدف هو تقليل عدد زيارات الطوارئ والوفيات الناتجة عن الأنفلونزا الموسمية.



اخذ تطعيم الانفلونزا

ولا توجد رسوم على عقار تاميفلو أو اختبار فيروس كورونا، طالما أن الناس يتلقون المشورة من طبيب عبر التطبيب عن بعد، وقال متحدث باسم الشركة إن مجموعات الأدوات يمكن أن تحقق توفير عن طريق تقليل حالات دخول المستشفى من خلال الرعاية الوقائية.

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التغلب على الانفلونزا

وقالت الصحيفة، أنه سيتم توجيه مستلمي مجموعة أدوات الإنفلونزا لتحديد مواعيد الطبيب الافتراضية إذا ظهرت عليهم أعراض فيروسية، أصبحت هذه المبادرة ممكنة إلى حد كبير بسبب زيادة قبول الجمهور للتطبيب عن بعد وسط وباء فيروس كورونا، أظهر استطلاع في الولايات المتحدة، صدر في أغسطس أن نسبة مستهلكي الرعاية الصحية الذين يستخدمون زيارات الطبيب الافتراضية ارتفعت إلى 28 % في أبريل 2020 من 15 % في عام 2019 ، حيث تجنب المرضى الزيارات الشخصية للعيادات خوفا من تعرضهم لخطر متزايد من فيروس كورونا.

واستهدفت مبادرة UnitedHealthcare المرضى من كبار السن، لأنهم أكثر عرضة لخطر العدوى الشديدة من كل من فيروس كورونا والإنفلونزا، مرضى فيروس كورونا Covid-19 الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا هم أكثر عرضة للوفاة من المرض بمئات المرات من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة بسبب الأنفلونزا، تحدث ما بين 70 و 85 %من الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،

وتخطط UnitedHealthcare أيضًا لجمع بيانات عن الإصابة المشتركة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

وأظهر تحليل من هيئة الصحة العامة البريطانية، أن الأشخاص المصابين بكلا الفيروسين كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من الضعف، وكانت معظم حالات العدوى المشتركة في السكان المسنين.



عقار التاميفلو لعلاج الانفلونزا

وهناك بعض الأسباب للتفاؤل بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من انتشار الأنفلونزا هذا العام، وفقًا للدكتور مارك ليبسيتش، عالم الأوبئة بجامعة هارفارد، سجلت أستراليا انخفاضًا بنسبة 99 % في إصابات الإنفلونزا المبلغ عنها هذا العام مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التباعد الاجتماعي على نطاق واسع، يجب على الأمريكيين بذل كل جهد ممكن لمنع الإصابة بالأنفلونزا من خلال التطعيم.

وقال الدكتور ليبسيتش: "إذا كان هناك طلب متداخل من الفيروسين، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة تقديم الرعاية الصحية، "عادة ما تكون أنظمتنا الصحية مضغوطة بالفعل بسبب موسم الإنفلونزا، ويمكن أن تتسبب في زيادة الضغط بسبب فيروس كوروناكوفيد".