علماء يحددون الفترة الزمنية بين الإصابة والوفاة بسبب كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020

يستمر عدد إصابات كورونا حول العالم في الزيادة ويعتقد الكثيرون أن هذه هي الموجة الثانية، بينما يرى البعض أنها استمرار للموجة الأولى، لكن برأي العلماء فقد اتخذ الفيروس مجرى سلبيا وخطيرا للغاية.



وقال علماء بريطانيون من الفريق الاستشاري العلمي في حالات الطوارئ، إن الفترة بين الإصابة والوفاة قد اختصرت كثيرا مع زيادة عدد الحالات الحرجة في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وحلل العلماء بيانات 76 ألف شخص ماتوا بسبب فيروس كورونا، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن 13 يوما في المتوسط كانت تمر منذ ظهور الأعراض الأولى حتى الوفاة حتى بداية أغسطس. لكن الآن اختصرت هذه الفترة إلى أسبوع واحد.

من جهة أخرى، يعتقد العلماء، أن الطب قد أحرز تقدما كبيرا في علاج "كوفيد-19"، ونتيجة لذلك يستطيع الأطباء إنقاذ المزيد من المصابين. ويموت معظم المرضى الذين يعانون من سوء الحالة الصحية" وفق "سبوتنيك".

في وقت سابق، توقعت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريبنادزور"، أن الفيروس في روسيا سيدخل مرحلة تراجع، على الأرجح بين فبراير ومارس من العام المقبل