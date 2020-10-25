يحتوي زيت الزيتون على مكوّنات تساعد على التخلص من الكثير من المشاكل الصحية. لكن الأفضل تناوله بطريقة محددة. إذاً إليك فوائد زيت الزيتون على الريق لصحة أفضل.



زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من المواد الغذائية التي تحتوي على الدهون الصحية. ولهذا ينصح بإضافته من دون مبالغة إلى مختلف أنواع الأطعمة.

فهو مصدر مهم لحمض الأوليك الأحادي غير المشبع. كما يحتوي على عناصر أخرى مفيدة مثل السكوالين والبيتا-سيتيوستيرول والفينولات المتعددة والتوكوفيرول والتربينويدات، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات.

فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

فقدان الوزن

يساعد استهلاك زيت الزيتون على خسارة الوزن. والسبب أنه يحد من الرغبة في تناول الطعام ومن الشعور بالجوع. ويعود ذلك إلى احتوائه على حمض الأوليك الذي يتحوّل خلال عملية الهضم إلى هرمون يحفّز الشبع بسرعة. كذلك يمكنه أن يعالج الاضطرابات الهضمية ويكافح التهابات المعدة والأمعاء والانتفاخ.

مزيل للألم

يشكل زيت الزيتون مسكناً طبيعياً لبعض الأوجاع. فهو يحتوي على مركب الأليوكانتال تماماً مثل بعض الأدوية. ولهذا ينصح مثلاً بتناول القليل منه عند الشعور بألم الدورة الشهرية.



التقليل من خطر أمراض القلب

توصي بعض الدراسات بتناول ملعقتي طعام من زيت الزيتون يومياً لأنه يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.







زيادة نسبة الكولسترول الجيد في الجسم

يحتوي زيت الزيتون على الدهون الجيدة أي التي لا تسبب الإصابة بالأمراض الخطرة مثل انسداد الشرايين والجلطات الدماغية والقلبية.



المحافظة على توازن ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية

ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول القليل من زيت الزيتون يومياً. فهذا يساعدهم على الحفاظ على ضغط دم متوازن. والأفضل ألا يبالغوا في الكمية.



المحافظة على نسبة الإنسولين والسكر في الدم ضمن معدلاتها الطبيعية

يمكن إضافة زيت الزيتون إلى الطعام الذي يتم تناوله يومياً أن يساعد على الحفاظ على مستوى سكّر طبيعي في الدم. ولهذا يعتبر مفيداً جداً للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من داء السكّري. وقد أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أنه يمكنه خفض احتمال الإصابة بهذا المرض بنسبة 40%.



زيادة نسبة مقاومة الأكسدة

يعدّ زيت الزيتون من المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة الفعالة. ولهذا فهو يقي من الإصابة بعدد كبير من الأمراض. لكن الأفضل التأكد عند شرائه من أنه طبيعي مئة في المئة.

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تقليل حدوث تخثرات في الدم

لا يحمي زيت الزيتون من أمراض القلب الخطرة فقط، بل إنه يعمل على تحسين عمل بطانة الأوعية الدموية ويمنع تخثر الدم فيها. فهو غني بمركبات الفينول التي تعزّز استجابة تلك الأوعية وأداءها لوظائفها.



محاربة أنواع السرطانات المختلفة

لأن زيت الزيتون يحتوي على حمض الأوليك، فهو يعتبر من الأدوية الفعالة في مكافحة الخلايا السرطانية. كما أنّ غناه بمضادات الأكسدة يجعله محارباً فعالاً للجذور الحرّة الضارة المرتبطة إلى حدّ ما بالمرض الخطر.



يعالج الإصابة بالإمساك

يشكل زيت الزيتون دواء فعالاً للأشخاص الذين يعانون من الإمساك. فهو منشط لعمل الأمعاء ومحفز لعمليتيّ الهضم والأيض. كما أنّه يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات ومعززة لنشاط البكتيريا والميكروبات التي تساهم في تحسين صحّة الجهاز الهضميّ.



يساعد على تخفيف حدة نوبات الشقيقة

ينصح بتناول القليل من زيت الزيتون يومياً على امتداد شهرين. فهذا يساعد على الحدّ من نوبات الشقيقة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

يقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام

يعتبر تناول زيت الزيتون مفيداً في حالات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل آلام وانتفاخ وتيبّس المفاصل. وفي هذه الحالة من الأفضل استهلاكه مع زيت السمك.

كذلك وجد عدد من الباحثين الإسبان أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام ينعمون بعظام صلبة. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى بروتين أوستيوكالسين لديهم.

مفيد للبشرة بشكل عام

يمكن زيت الزيتون أن يعود بالفائدة على البشرة أيضاً. فهو يحدّ من إفراز الزهم من قبل البشرة الدهنية ومن الجفاف والتقشر وظهور علامات التقدم في السن مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد. وهو أيضاً غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة الضارة. ولهذا يعيد إلى البشرة نضارتها وإشراقها ويساهم في إخفاء الهالات السوداء والندبات وآثار الكلف والنمش والبثور ويزيل الخلايا الميتة. إذاً تذكري دائماً فوائد زيت الزيتون على الريق لصحة أفضل.