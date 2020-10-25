شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تتخطى حاجز المليون إصابة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020 تجاوزت كولومبيا أمس حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الكولومبية.

Advertisements وأوضحت الوزارة أنها سُجّلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 آلاف و769 إصابة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و7 آلاف و711 وذلك منذ تسجيل أول إصابة في كولومبيا يوم 6 مارس الماضي .. فيما تقارب حصيلة الوفيات 30 ألف وفاة.

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