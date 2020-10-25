شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الأدوية الهرمونية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سرطان الثدي هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين النساء في جميع أنحاء العالم، يعتبر شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، وتلعب الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الاستروجين دور في تطورسرطان الثدي، وحتى الآن لا يوجد علاج محدد لأي نوع من السرطان حتى الآن ولكن يمكن أن تقلل طرق العلاج المختلفة من خطر الوفاة بسبب السرطان.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يعتبر التشخيص المبكر للمرض أمرًا بالغ الأهمية، بغض النظر عن نوع السرطان لا يمكن تشخيص سرطان الثدي وعلاجه إلا عندما يكون الناس أكثر وعيًا بالمرض، ويعرفون من المحتمل أن يصيبه ، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.

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تأثير هرمون الإستروجين على خطر الإصابة بسرطان الثدي

من المعروف أن استهلاك الهرمونات أو حقنها خارجيًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي يتم تناول بعض أشكال العلاج بالهرمونات البديلة ، والتي تشمل كلاً من الإستروجين والبروجسترون ، أثناء انقطاع الطمث يمكن أن تزيد هذه من خطر الإصابة بسرطان الثدي إذا تم تناولها لأكثر من خمس سنوات.

بسبب هذا الارتباط ، من المعروف أيضًا أن بعض طرق منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لأنها أيضًا بشكل أساسي هذه الهرمونات ، التي تنظم الدورة التناسلية، يشير الخبراء إلى أن السبب في ذلك هو أن الهرمون يعزز نمو خلايا الثدي ، ولكن التعرض المفرط للهرمون يمكن أن يؤدي إلى تطور السرطان في العضو.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تعرض مجموعة من العوامل لخطرالإصابة بسرطان الثدي، و تتضمن بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، العمر يتم تشخيص معظم سرطانات الثدي بعد سن الخمسين، الطفرات الجينية، التاريخ الإنجابي، ثدي كثيف، تاريخ الإصابة بسرطان الثدي شخصي أو داخل الأسرة، تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض، تلقي العلاج الإشعاعي في الماضي، قلة النشاط البدني، زيادة الوزن أو السمنة ، خاصة بعد انقطاع الطمث، أخذ الهرمونات، استهلاك الكحول، التدخين