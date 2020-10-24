شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر من الإفراط في تناول «الأرز».. قد يسبب مرضاً خطيراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث متخصص في علم المسرطنات، من خطورة الإفراط في تناول الأرز، بسبب احتمالي زيادة الإصابة بالسكري.

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وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “قلل من الرز أو اتركه: أول دراسة قوية جداً (بمجلتين قويّتينBMJ وdiabetes care ربطت بين تناول الرز واحتمالات الإصابة بالسكر”.

وأوضح الخضيري أن الدراسة شملت 132 ألف مشارك من 21 دولة وأثبتت وجود رابط قوي بين تناول الأرز والإصابة بمرض السكر في كثير من دول جنوب أسيا والخليج العربي من ضمنها.

وأضاف د. فهد الخضيري “أعتقد أن ذلك مرتبط أيضاً بقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة ومرتبط بأكلات أخرى تساهم (مع الرز) في احتمال مرض السكر منها الخبز الأبيض كعامل قوي، بالإضافة إلى المبالغة في تناول السكريات الأخرى كالمقليات والمعجنات الغنية بالسكر والدقيق الأبيض والحلويات”.