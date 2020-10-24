شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تؤكد أمان لقاح أكسفورد ضد كورونا وتوافق على استئناف التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استنئاف التجارب السريرية للقاح جامعة أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد توقف استمر لمدة أكثر من شهر بعد تعرض احد المتطوعين في التجارب لمرض غامض.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن شركه استرازينكا المالكه للقاح اكسفود، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإعادة التشغيل في الولايات المتحدة ، بعد استئناف التجارب في بلدان أخرى في الأسابيع الأخيرة وقد راجعت إدارة الغذاء والدواء جميع بيانات السلامة من التجارب على مستوى العالم وخلصت إلى أنه من الآمن استئناف التجربة. "

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وأضاف البيان وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS: "استؤنفت التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا أكسفورد لفيروس كورونا ، AZD1222 ، في جميع أنحاء العالم مع تأكيد الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا واليابان على أنه آمن للقيام بذلك".

وتوقفت تجربة AstraZeneca الأمريكية مؤقتًا منذ 6 سبتمبر بعد أن أعلنت شركة الأدوية الحيوية ومقرها المملكة المتحدة أن اختبار المرحلة 3 من لقاح COVID-19 قد تم تعليقه بسبب وجود رد فعل سلبي خطير مشتبه به في أحد المشاركين في المملكة المتحدة، واستؤنفت تجارب المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا AstraZeneca في المملكة المتحدة في سبتمبر.

وقالت الشركة في بيانها ، "ليس من غير المعتاد أن يصاب بعض المشاركين في تجارب اللقاحات واسعة النطاق بتوعك ، ويجب تقييم كل حالة لضمان التقييم الدقيق للسلامة".