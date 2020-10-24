شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض الخطيرة المستمرة لدى الناجين من COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصابت جائحة فيروس COVID-19 أكثر من 40 مليون شخص حول العالم، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بين المرضى في المستشفى، فقد نجا العديد منهم، على الرغم من عدم معرفة الكثير عن الآثار المتوسطة إلى طويلة المدى لمرض COVID-19 بعد الخروج من المستشفى.

على الرغم من أن مرض الجهاز التنفسي في الغالب، إلا أن البيانات الناشئة تشير إلى أن الإصابة متعددة الأعضاء شائعة، خاصة في حالات العدوى المتوسطة إلى الشديدة، وتصف دراسة جديدة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv *، عواقب المرض في الأشهر التالية للشفاء.



اعراض كورنا الخطيرة

ضرر متعدد الأعضاء من COVID-19

يعتبر فيروس كورونا COVID-19 في الغالب مرضًا تنفسيًا أو مرضًا رئويًا، ولكن مع ورود البيانات من جميع أنحاء العالم، يبدو أن العديد من الأعضاء تتأثر بالفيروس، ويكون ذلك أكثر عندما تكون العدوى شديدة أو معتدلة، يبدو أن أكثر الأعضاء حساسية هي الدماغ والقلب والجهاز الهضمي والكلى.

حدوث الإصابة عبارة عن خلل يحدث في تنظيم الاستجابة المناعية بواسطة الفيروس وفقا لتقرير موقع " theconversation"، مما يؤدى إلى التهاب شديد، وإصابة بطانية، وتشوهات تخثر الدم، وما ينتج عنها من أضرار، تعتمد النتائج على مدى العدوى والالتهاب والحالة الصحية للفرد قبل الإصابة.

الأعراض المستمرة وعلامات تلف الأعضاء

وجد الباحثين، أن ضيق التنفس المستمر كان موجودًا في ثلثي المرضى، مع التعب لدى أكثر من نصف المرضى، وكشف التصوير المقطعى على الصدر عن تشوهات في الرئتين لدى 60٪ من المرضى ، بينما أظهر الربع إلى النصف تغيرات في القلب والكلى على التوالي، بينما أظهر العشر إصابة في الكبد.

تضمنت التغييرات الأخرى الملحوظة تشوهات في أجزاء مختلفة من الدماغ ، بينما ضعف الأداء المعرفي في كل من المناطق التنفيذية والبصرية المكانية، حيث يرتبط الضرر الذي يصيب أعضاء متعددة أثناء فترة النقاهة بالعلامات الالتهابية وبشدة المرض الحاد ، مما يوفر القيمة الإنذارية الأخيرة.

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تم الإبلاغ عن قلق متوسط ​​إلى شديد ، واكتئاب من قبل أكثر من ثلث المرضى ، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضيق التنفس المستمر أثناء اختبارهم سلبيًا للفيروس.

وبشكل عام، أبلغوا عن انخفاض كبير في نوعية الحياة التي تمتعوا بها ، وكانت نسبة كبيرة من هذا الضعف بسبب فقدان الحالة البدنية ، وضيق التنفس المستمر، والإرهاق ، مما منع أنشطة الحياة اليومية من العمل كالمعتاد.

كما ذكر التقرير أن ما يصل إلى ثلث مرضى COVID-19 الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى يعانون من إصابة حادة في عضلة القلب ، والتي تنبئ بخطر أكبر للوفاة

وفي الدراسة الحالية ، أظهر ربع المرضى فقط وجود التهاب في القلب يرتبط بعلامات المصل الالتهابية، وقد يتطلب هذا مزيدًا من العمل حول إمكانية مقارنة الدراسات المختلفة التي تستخدم نطاقات مرجعية وطرقًا مختلفة ولها مجموعات مختلفة من المرضى.

قد تكون إصابة الكبد لدى الناجين من COVID-19 ناتجة أيضًا عن فرط الالتهاب ، وتشوهات التمثيل الغذائي للكبد بسبب نقص الأكسجة ، والتخثر الوريدي ، وتأثيرات الأدوية المستخدمة في علاج العدوى.