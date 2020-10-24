شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الفيبروميالجيا عديدة وأبرزها قلة التركيز والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض الفيبروميالجيا الشائعة تشمل ألم العضلات والمفاصل والتعب والإرهاق، وفي الغالب قد يتم تشخيص الفيبروميالجيا بشكل خاطئ، حيث تتشابه أعراضها مع أمراض أخرى، لذا قد يساء فهمها أو تشخيصها بشكل صحيح، ونظرًا لعدم وجود اختبارات معملية أو تصويرية لها، عندما تذهب للحصول على تشخيص، سيسألك الطبيب عن أعراضك ليقرر ما إذا كنت مصابًا بالفيبروميالجيا، وفقاً لموقع webmd، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الفيبروميالجيا.



اعراض الفيبروميالجيا

اعراض الفيبروميالجيا

اعراض الفيبروميالجيا، حيث قد يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا وتسمى أيضًا متلازمة الألم العضلي الليفي من:

التعب والإعياء ,الشعور بالألم، مشاكل النوم، مشاكل التركيز والذاكرة المعروفة باسم "الضباب الليفي"، القلق أو الاكتئاب، التيبس الصباحي، خدر وتنميل في اليدين والذراعين والقدمين والساقين، الصداع متلازمة القولون المتهيج مشاكل التبول تقلصات مؤلمة في الدورة الشهرية، الألم في كل مكان بالجسم، حيث يعاني جميع المصابين بالألم العضلي الليفي تقريبًا من الألم في كل مكان يمكن أن يشبه التهاب المفاصل والتهاب الجراب والتهاب الأوتار، ولكنه يغطي جسمك بالكامل هذا عادة ما يجعلك تذهب لرؤية طبيبك.

يمكن أن يكون الألم عميقًا أو حادًا أو خفيفًا أو نابضًا أو مؤلمًا تشعر به في العضلات والأوتار والأربطة حول المفاصل. بالنسبة لبعض الناس، الألم يأتي ويذهب يمكن أن ينتقل في جميع أنحاء جسمك.

قد يكون لديك أيضًا نقاط حساسة - نقاط محددة حول مفاصلك تؤلمك عند الضغط عليها بإصبع إذا ضغطت على نقطة حساسة على شخص لا يعاني من الألم العضلي الليفي ، فسيشعر فقط بالضغط لكن نفس الضغط سيكون مؤلمًا جدًا لشخص مصاب بالفيبروميالجيا.

إعياء

التعب المستمر والشعور بالتعب هو شكوى كبيرة أخرى غالبًا ما يشعر الناس بالتعب حتى عندما يجب أن يشعروا بالراحة، مثل النوم الجيد ليلاً.

يقول البعض إن الأمر يشبه الإصابة بالأنفلونزا يقارن البعض ذلك بالعمل لساعات طويلة وفقدان الكثير من النوم.

قد تشعر بالتعب الشديد لدرجة عدم تمكنك من ممارسة الرياضة أو أكثر من التعب بعد التمرين.

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اعراض الفيبروميالجيا

مشاكل النوم

يعاني غالبية الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا من صعوبة في النوم قد تكون قادرًا على النوم، لكن نومك خفيف ويسهل إزعاجك عندما تستيقظ في الصباح ، تشعر بالإرهاق وعدم الانتعاش.

تُظهر الاختبارات التي أُجريت في مختبرات النوم أن الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا ينقطعون باستمرار عن طريق اندفاعات من نشاط الدماغ مشابهة لما يحدث في الدماغ عندما يكونون مستيقظين.

اضطرابات المزاج

يعاني ما يصل إلى نصف المصابين بالألم العضلي الليفي من الاكتئاب أو اضطراب القلق عند تشخيص إصابتهم باعراض الفيبروميالجيا.

قد يكون التعامل مع الشعور بالتعب والألم طوال الوقت أمرًا مرهقًا ربما تقلق بشأن مواكبة الحياة وما يمكنك فعله لتشعر بتحسن قد تصبح أقل نشاطًا وأكثر انسحابًا ، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب.

من الممكن أيضًا أن يكون القلق والاكتئاب جزءًا من الألم العضلي الليفي، مثل الألم.

التيبس الصباحي

يشعر معظم المصابين بالفيبروميالجيا أنهم بحاجة إلى "الاسترخاء" بعد النهوض من السرير قبل أن يتمكنوا من بدء يومهم تشعر بالتصلب في عضلات ومفاصل الظهر والذراعين والساقين. إنه أشبه بالتيبس الذي يشعر به الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

على الرغم من أن بعض الناس يقولون إنه لا يدوم سوى بضع دقائق، فإن الصلابة عادة ما تستمر لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة كل يوم في بعض الأحيان يستمر لساعات ، ويمكن أن يستمر طوال اليوم.

تورم ووخز في اليدين والقدمين

في حين أن سبب التنميل والوخز والحرقان غير واضح، يشعر الكثير من الأشخاص المصابين بالفيبرو بها تميل هذه الأحاسيس، التي تسمى تنمل ، إلى الحدوث عشوائيًا قد تستمر بضع دقائق ، أو قد تكون ثابتة.



اعراض الفيبروميالجيا

الصداع

يصاب ما يصل إلى 2 من كل 5 أشخاص مصابين بالفيبروميالجيا بالصداع النصفي أو صداع التوتر بانتظام قد تكون نتيجة لألم في رقبتك وأعلى ظهرك غالبًا ما يكون سببها تيبس عضلات الرقبة قد تحدث أيضًا بسبب نقاط حساسة على مؤخرة رأسك ورقبتك.

يمكن أن يجعل الصداع من الصعب عليك التعايش مع الفيبروميالجيا وإدارة المرض.