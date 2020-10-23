دراسة صادمة عن توقعات وفيات كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. ماذا عن الوفيات وتوقعاتها حتى فبراير؟

أظهرت تقديرات لدراسة محاكاة أن وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية قد تتخطى نصف مليون بنهاية فبراير/شباط العام المقبل لكن يمكن إنقاذ أرواح نحو 130 ألفا منهم إذا التزم الجميع بوضع الكمامات.



والتقديرات التي أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن تشير إلى أن عدم وجود الكثير من الخيارات العلاجية الفعالة لكوفيد-19 والافتقار حتى الآن إلى لقاح للوقاية من المرض يعني أن الولايات المتحدة تواجه "تحديا مستمرا يشكل خطرا على الصحة العامة من كوفيد-19 خلال الشتاء".

كما خلصت الدراسة إلى أن الولايات الكبيرة المكتظة بالسكان مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ستواجه عل الأرجح معدلات مرتفعة للإصابات والوفيات بالمرض وكذلك تزايدا في احتياجات المستشفيات والطلب على مواردها.

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، ثاني أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا على الإطلاق، وكان أقل بقليل من ذروة الإصابات في منتصف الصيف مع تسارع العدوى في كل مناطق البلاد تقريبا.





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وتزايد عدد الإصابات وعدد الحالات بالمستشفيات وكذلك الوفيات مع حلول الطقس البارد في معظم البلاد.

وأظهر تحليل لرويترز أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 76195، مقتربا من الرقم القياسي البالغ 77299 والمسجل في 16 من يوليو/تموز.

ولم تسجل عددا أكبر من الحالات في يوم واحد سوى الهند عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة لديها في 17 سبتمبر/أيلول 97894.

ويرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة أيضا حيث سجلت 916 حالة جديدة، بعد يوم من تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة للمرة ألأولى منذ أغسطس/آب.

وزاد عدد وفيات مرض كوفيد-19 بنسبة 13% مقارنة مع الأسبوع الماضي وبلغ في المتوسط 785 يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وأظهر تحليل رويترز أن قرابة 41 ألف مريض بكوفيد-19 موجودون حاليا بالمستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة بارتفاع 34% مقارنة مع أول أكتوبر/تشرين الأول.