كوريا الجنوبية تواصل التحصين بلقاح الإنفلونزا رغم وفاة 32 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، الجمعة، إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات الإنفلونزا، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وتوفي نحو 32 شخصا بعد تلقيهم اللقاحات خلال الأسابيع الأخيرة، لكن السلطات الصحية قالت إنها لم تجد شيئًا يربط بشكل مباشر بين اللقاح والوفيات، وفقًا ليونهاب.

وقال "تشونج" إنه يتعين على السلطات التحقيق في "العلاقة السببية" ونشر النتائج على الملأ، كما قدم تعازيه لذوي الضحايا.

وقالت حكومة سول إن برنامج التحصين سيستمر، وكانت البلاد تضغط من أجل توفير لقاحات الإنفلونزا مجانا لنحو 19 مليون شخص لتجنب وباء آخر مع استمرارها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.