هل تساعد المضادات الحيوية في مكافحة كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد كبير اختصاصيي الأحياء الدقيقة في وزارة الصحة الروسية، البروفيسور رومان كوزلوف، أن المضادات الحيوية لا تساعد في مكافحة فيروس كورونا، ولا يمكن استخدامها للوقاية، فمن الصعب للغاية علاج العدوى المختلفة عندما تصبح الكائنات الحية الدقيقة مقاومة للمضادات.



ونقلت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة عن كوزلوف، قوله إن "المضادات الحيوية ليس لها تأثير على الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، كما أن المضادات الحيوية لا تفيد فيما يسمى بالوقاية من المضاعفات البكتيرية المحتملة في العدوى الفيروسية، بما في ذلك عدوى فيروس كورونا المستجد"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال كوزلوف إن هناك طلبا متزايدا على الأدوية المضادة للميكروبات في العديد من الصيدليات في البلاد، وعادة ما يتم شراؤها للاستخدام المستقبلي، كما أنه غالبًا ما يتناول الأشخاص المضادات الحيوية للوقاية.

وأشار إلى أن استخدام المضادات الحيوية دون استشارة يمكن أن يؤدي إلى تشكل كائنات دقيقة جديدة في الفم والأمعاء وتصبح مقاومة للأمراض، مما يجعل من الصعب للغاية على الأطباء علاج المضاعفات البكتيرية المحتملة.

وشدد كوزلوف: "لا تشتر المضادات الحيوية من الصيدليات دون وصفة طبية ولا تتناولها دون وصفة طبية". وبالإضافة إلى ذلك، طلب البروفيسور من زملائه الصيادلة عدم بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.