إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 41.35 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على مستوى العالم أكثر من 41.35 مليون شخص.
وكشف إحصاء لوكالة "رويترز"، الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في العالم بلغ مليونا و132 ألفا و729 حالة وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
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