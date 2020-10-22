الخليج 365الجمعة 2020/10/23 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية الخميس، ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي "كوفيد-19" في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو/أيار، وفق ما أفادت شركة "جيلياد" التي تصنّع هذا الدواء.
وأعلنت الشركة تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لـ"كوفيد-19" الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.
وحصلت عقاقير أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.
وعقب الإعلان ارتفع سهم "جيلياد" في بورصة نيويورك بنسبة 4%.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي موافقة على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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