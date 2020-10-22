أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020.. الارتفاع مستمر

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد زيادة أسعار المعدن النفيس عالميا.



وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 231.97 ريال (61.86 دولار) مقابل 231.21 ريال (61.65 دولار) في تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 202.97 ريال (54.13 دولار) مقابل 202.31 ريال (53.94 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في السوق السعودية فقد بلغ السعر 173.98 ريال (46.39 دولار) مقابل 173.41 ريال (46.24 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 135.31 ريال (36.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية 7215 ريالا (1924 دولارا).

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أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل 1623.78 ريال (433.01 دولار)، مقابل 1618.48 ريال (431.52 دولار) أمس الأربعاء.

الذهب عالميا

ارتفع الذهب 1% إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ختام تعاملات الأربعاء بدعم من تفاؤل المستثمرين حيال فرص الإعلان عن حزمة مساعدة أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مما ضغط على الدولار وعزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء، قفز السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1926.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس ذروته منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% لتسجل 1931.10 دولار.

وقال مايكل ماتوسك، المتعامل في يو.إس جلوبال إنفستورز، "نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب الأمريكي) كانت أمامها مهلة حتى الثلاثاء. الآن أصبحت الجمعة. في ضوء ذلك، يرى الناس أنه يمكن إبرام صفقة في المستقبل القريب، لذا بدأوا يكنزون الذهب."

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض إن أكبر نقطة عالقة مازالت تتمثل في تمويل الولايات والحكومات المحلية، لكنه أضاف أن تقدما تحقق صوب إبرام اتفاق.

دفعت الرهانات المتزايدة على تحقيق انفراجة الدولار لأدنى مستوياته في نحو شهرين، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.