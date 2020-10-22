شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية الكوليسترول تعطى النساء فرصة أفضل للتغلب على السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أسترالية جديدة أن الأدوية المخفضة للكوليسترول قد تمنح النساء فرصة أفضل للتغلب على السرطان ووجد الباحثون أن الأدوية الخافضة للكوليسترول، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن أن توقف نمو الأورام، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





وشملت الدراسة أكثر من 20 ألف امرأة مصابة بسرطان الثدي، و 11.719 امرأة مصابة بسرطان الأمعاء و 6430 مصابة بسرطان الجلد، تم وصف الأدوية المضادة للكوليسترول قبل عام على الأقل من اكتشاف إصابتهم بالسرطان وأولئك الذين تناولوا الأدوية بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة أثناء الدراسة.

وقالت الدكتورة جيا لي فينج، المؤلفة المشاركة للبحث، إن النتائج، تظهر أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن "إعادة استخدامها كعلاج لتحسين تشخيص السرطان".

قام الفريق البحثي بفحص حالات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 89 بعد تشخيص إصابتهن بالسرطان.

وتم استخدام سجلات الصيدليات الخاصة بهم لمعرفة مدى اتباعهم للنصائح الطبية عن كثب لتناول الأدوية الخافضة للكوليسترول.

وكلما قل تمسكهن بتناول عقاقير خافضة للكوليسترول مثل الستاتين، زاد احتمال وفاتهن ، وكان الارتباط الأكبر لمريضات سرطان الثدي والأمعاء.

كما فحصت الدراسة التي أجريت في معهد أبحاث QIMR Berghofer في أستراليا أي نوع من أدوية الكوليسترول كانت النساء تتناولها كان الانخفاض في فرص الوفاة من جميع أنواع السرطان الثلاثة أعلى بالنسبة للنساء اللائي يتناولن الأدوية المحبة للدهون، والتي يُعتقد أنها توقف نمو الخلايا السرطانية وانقسامها، وقد تعزز أيضًا جهاز المناعة.

Advertisements

نُشرت الدراسة في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريرية.

وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوينز بلفاست العام الماضي أن الرجال الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول كانوا أقل عرضة بنسبة 24 % للإصابة بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.

وفي عام 2018، أظهرت النتائج التي توصلت إليها جمعية السرطان الدنماركية أن مرضى سرطان الثدي الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن يقللوا من احتمالية الإصابة بورم في الثدي الآخر بنسبة 12 %.

يعتقد الخبراء أن أدوية الكوليسترول الرخيصة قد تتسبب في تدمير الخلايا السرطانية نفسها.

تأتي أحدث النتائج في أعقاب الأدلة التي تم الكشف عنها في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم في عام 2017 والتي أظهرت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي.

حللت الدراسة ، التي أجراها علماء في المركز الوطني للسرطان في بكين ، بيانات ما يقرب من 200 ألف امرأة مصابة بسرطان الثدي.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أي نوع من العقاقير المخفضة للكوليسترول كانوا أقل عرضة للوفاة بسرطان الثدي بنسبة 43٪ في غضون أربع سنوات من أولئك الذين لم يستخدموا العقاقير مطلقًا.