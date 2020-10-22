شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى الطب الوقائى: يجب خلع الكمامة 3 مرات فى الساعة بسبب نسبة الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيمان اللباني استشاري الطب الوقائي والعلاجي للأطفال، إن الطعام الطبيعي والفواكه والخضروات تقى الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا وتقوي مناعتهم، وأضافت خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، يجب خلع الكمامة 3 مرات في الساعة لأنها تتسبب في تقليل نسبة كسجين، مضيفة يجب فصل الأبناء عند ظهور أي أعراض عليهم.

وأشارت، لا يجب استخدام المضادات الحيوية عند ارتفاع درجة الحرارة الأطفال إلا باستشارة الطبيب، وتنصح الأمهات بعدم السماح لأبنائهن بالذهاب للمدارس عند ارتفاع درجة الحرارة.

وتؤكد، أن جميع الأطفال لديهم نقص مناعي ويجب إعطاؤهم مصل الأنفلونزا، تنصح الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعطاء الأطفال الصابونة والكحول وعدم دعك العينين بالأيدي بعد غسلها .

وعلى جانب آخر، قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا فى أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن هذه الأرقام مبشرة وتدعو للفرح خاصة أننا نحتفل خلال هذه الأيام بعيد الأضحى.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، أن فيروس كورونا لم ينته حتى الآن، وموجود فى العديد من دول العالم، وهناك دولا تسجل اصابات كبيرة به، ولذلك علينا الحذر حتى لا نجد أنفسنا نواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا، خاصة ان ذورة الاصابات فى مصر فى طريقها للانكسار.

وأوضح أستاذ الطب الوقائى، انه لا بديل أمامنا سوى اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال الحرص على التباعد الاجتماعى خاصة خلال اجازة العيد، ومنع التجمعات وغيرها من الإجراءات، حتى يتم السيطرة على تفشى الفيروس بشكل كامل.