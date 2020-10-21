إصابة وزيري الصحة في ألمانيا والبرازيل بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب وزيرا الصحة في ألمانيا والبرازيل، ينس سبان، وإدواردو بازويلو، على الترتيب، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، على ما أعلنت السلطات الصحية في البلدين، الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الألمانية إن الفحوص أثبتت إصابة سبان بفيروس كورونا وأنه وضع نفسه في الحجر المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن سبان (40 عاماً) يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أنه على الرغم من كون معدلات الإصابة في ألمانيا أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا فإنها تتسارع وسجلت رقما قياسيا يوميا بلغ 7830 حالة يوم السبت.

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وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل، الأربعاء، أن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بـ"كوفيد-19".

وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.