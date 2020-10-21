شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة:مصر تمتلك أكبر عدد لمستشفيات الصدر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، اليوم بالقاهرة المؤتمر الــ 61 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والذى يعقد فى الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، والذى يشمل 77 جلسة علمية، وبمشاركة عدد من الخبراء الأجانب، ويقدم أحدث تطورات فيروس كورونا، و مستجدات تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية ورئيس الجمعية والمؤتمر، أنه تم تأجيل المؤتمر بسبب كورونا، والذى كان يعقد فى شهر مارس من كل عام، وكان الأطباء مجندين للعمل فى علاج المرضى وحاليا أصبح الوضع أفضل، مؤكدا أن الجمعية لها دورا كبيرا فى التدريب والتعليم ، حيث شارك الأطباء المصريين فى السيطرة على فيروس كورونا ، موضحا انه لا يوجد بلد فى العالم فيها عدد كبير من مستشفيات الصدر والحميات مثل عدد المستشفيات الموجودة فى مصر، وعندما تفشى فيروس كورونا أثبت فائدة وجود هذه المستشفيات والتى تصل لــ 77 مستشفى، وكان لها دورا فى علاج المرضى وتوفير الأجهزة لانقاذ حياتهم.

و أكد تكاتف الجميع من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والوزراء فى السيطرة على فيروس كورونا حتى وصلنا إلى المرحلة التى نحن فيها حاليا، مؤكدا أن جميع الزملاء يعلمون أننا مرينا بأمراض فيروسية كثيرة تعرضنا لأنفلونزا الطيور، والسارس، والميرس، ولكنها لم تكن حادة بهذا الشكل مثل فيروس كورونا .

وأضاف، أن مستشفيات جامعة عين شمس قامت بإنشاء مستشفى ميدانى لاستقبال مرضى كورونا، وتم التعامل بشكل رائع لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه، وعلاج المرضى ببطولة فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، فى الفترة من مارس حتى اليوم وأسرة الأمراض الصدرية تعمل كأسرة واحدة فى تناغم كامل، وعندبداية الجائحة بدأت وزارة الصحة تعمل، وأخذت أطباء الامراض الصدرية من جميع الجامعات لتغطية احتياجاتها بمستشفيات العزل و الرعاية المركزة، موضحا أن اللجنة العليا للفيروسات قامت بدور كبير فى السيطرة على الوباء من خلال وضع بروتوكولات العلاج ، والخطوط الاسترشادية.

Advertisements

من جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك بروتوكولات جديدة سيتم الإعلان عنها لعلاج كورونا، عند ارتفاع حالات الإصابات فى مصر، موضحة أنه سيتم حذف بعض الأدوية مثل الانترفيرون، والريبافيرين، وسيتم إضافة مضادات فيروسات جديدة مثل مثل الايفرمكتن ،وهو عقار مضاد للطفيليات والذى ثبت فعاليته فى حالات كورونا، مع إجراء بعض التعديلات للمرضى، وحاليا يتم تقسيم المرضى حسب شدة المرض، والتى تنقسم إلى حالات بسيطة، ومتوسطة، وشديدة، وحرجة، على حسب شدة الحالة، حيث يتم وضع العلاج المناسب لهم.

وقالت يناقش المؤتمر، فيروس كورونا والخبرة المصرية فى علاجه، والجديد فى استراتيجيات العلاج فى امراض الصدر المختلفة مثل السدة الرئوية والربو الشعبى وسرطان الرئة.

يذكر، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.