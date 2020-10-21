شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تصاب بكورونا مرتين وتحذر: الإصابة للمرة الثانية قد تكون قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمضت امرأة أمريكية مريضة بفيروس كورونا، ثلاثة أسابيع في العناية المركزة قبل الانتقال إلى دار الرعاية بسبب الضرر المروع الذي أصاب رئتيها في المرة الثانية للإصابة بعدوى كوفيد 19، حيث تم تشخيص إصابة ليزلي تانيان، وهي أمريكية أصلية من أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة، بالفيروس مرتين - لكنها تقول إنها المرة الثانية التي كادت أن تقتلها.





وبحسب جريدة "دايلي ميرور" فبعد أن ثبتت إصابتها بالفيروس في يونيو الماضى، قالت المرأة البالغة من العمر 46 عامًا بأن الإصابة الأولى كانت أقل حدة، ولكن بعد أن مرضت مرة أخرى بعد أقل من شهرين، تم نقلها إلى المستشفى وكادت أن تنتهي حياتها.

قالت السيدة تانيان إنها اعتقدت خطأ أنها محصنة أو لديها مناعة، على الأقل لبضعة أشهر ، بعد الإصابة الأولى ، وقالت إن الأطباء لم يختبروها في البداية في أغسطس لأنها كانت قد تعرضت للفيروس بالفعل قبل أسابيع.

وأوضحت إنها أخبرت زوجها: "نحن بحاجة للذهاب إلى المستشفى..لا أستطيع التنفس. لم أستطع الحصول على الأكسجين. كان ينخفض ​​بسرعة لدرجة أنني بدأت أفقد الوعي".

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وأضافت "بعد أن تردد الأطباء في البداية في اختبارها مرة أخرى: كوفيد جديد للغاية ويتعلمون الجديد عنه كل يوم."

بعد كفاحها من أجل الحياة في المستشفى، جاءت نتيجة اختبار السيدة تانيان سلبية مرتين وأمضت شهرًا في دار رعاية طويلة الأمد للسماح بتلقي العلاج لرئتيها.

وبعد أن عادت إلى المنزل الأسبوع الماضي، حذرت الناس من عدم التخلي عن حذرهم واعترفت بأن الأطباء أخبروها بأنها "محظوظة للغاية" و "لم ينجح الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه المرحلة في التعافي".

وأضافت: " الضرر - يشبه سحابة فوق رئتيك بأكملها".

جدير بالذكر أن كورونا أصاب 8.24 مليون أمريكي وقتل أكثر من 220600 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.