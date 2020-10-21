- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة للمتعافين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قدمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عدة نصائح تُمكن المتعافين من فيروس كورونا الجديد ، من العودة لممارسة النشاط البدني -بعد التعافي- بسلامة وأمان.
وأكدت الوزارة أهمية استشارة الطبيب بشأن إمكانية عودة المتعافين لممارسة الأنشطة البدنية .
وأشارت إلى أن العودة لممارسة هذه الأنشطة يجب أن تتم بشكل تدريجي مثل المشي البسيط .
وشدتت الصحة على أهمية أخذ قسط من الراحة بعد التمارين الرياضية، وفي حال الشعور بالتعب بسبب زيادة النشاط، وجهت الصحة المتعافي بالعودة خطوة للخلف واستبدالها بخطوة أكثر بساطة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة للمتعافين من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.