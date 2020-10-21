شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الغدة الدرقية لعلاج الخمول وتساقط الشعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، مجموعة من النصائح لمرضى الغدة الدرقية؛ خاصة بعد استئصالها. وأوضح الجهني أنه ليست هناك حاجة للحمية لعلاج خمول الغدة الدرقية بعد استئصالها، وإنما يفضل الالتزام بالتغذية السليمة. Advertisements ونصح د. ناصر الجهني بالتغذية الجيدة والصحية وممارسة الرياضة وإنقاص الوزن والاستمرار على دواء الخمول والمتابعة والتأكد أن التحليل ضمن النطاق الطبيعي. وفي حالة تساقط الشعر نصح د. الجهني ببحث الأسباب الأخرى مثل نقص الحديد أو فيتامين (د) أو أي سبب آخر. .

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