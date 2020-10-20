شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تخطط لأول شبكة خلوية على سطح القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت وكالة ناسا شركة نوكيا «Nokia» لبناء أول شبكة خلوية على سطح القمر.

وقالت شركة الاتصالات الفنلندية إن الشراكة ستخلق مسارًا نحو «الوجود البشري المستدام على سطح القمر» وتؤدي إلى أول نظام اتصالات LTE / 4G في الفضاء.

ووفقا لموقع «Fortune» تخطط وحدة «Bell Labs» التابعة لنوكيا لبناء ما تصفه بأنه «مدمج للغاية ومنخفض الطاقة ومقوي بالفضاء ونهج شامل للتطور طويل الأمد للجيل الرابع (LTE)» والذي سيكون متاحًا على سطح القمر بحلول أواخر عام 2022.

وأوضحت نوكيا إن الفكرة هي توفير نوع التكنولوجيا التي تجعل من الممكن التحكم عن بعد في المركبات القمرية أو السماح بالملاحة في الوقت الحقيقي وبث مقاطع فيديو عالية الدقة.

وأضافت أن «الحل صُمم خصيصًا لتحمل الظروف القاسية لعملية الإطلاق والهبوط على سطح القمر، وللتشغيل في ظروف الفضاء القاسية».

وأشارت الشركة إلى إن التكنولوجيا التي تستخدمها- مقدمة لشبكة 5G- «مناسبة بشكل مثالي» لتوفير نوع الاتصال اللاسلكي «الذي يحتاجه رواد الفضاء».

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وقالت إنها تعمل مع شركة «Intuitive Machines» لدمج الشبكة في مركبة هبوط على سطح القمر وايصالها إلى سطح القمر، حيث يتم تكوينها ذاتيًا.