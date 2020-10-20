شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية تحذر: مكيفات الهواء بوحدة العناية المركزة تهدد الأطباء بعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاح فيروس كورونا العالم بأسره، ولكن حتى أثناء هذا الوباء، وفي الهند وحدها ، توفي أكثر من 500 طبيب أصيبوا بكورونا، وفي غضون ذلك ، أظهرت دراسة وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" خطر الإصابة بالعدوى بسبب استخدام مكيف الهواء أثناء علاج مريض كورونا المُدخل في وحدة العناية المركزة (ICU) حفاظًا على سلامة الأطباء.

وكشفت الأبحاث التي أجراها المعهد الهندي للعلوم ، أحد أفضل الجامعات العلمية في البلاد ، أن نظام تكييف الهواء المركزي أصبح سببًا مهمًا للإصابة بالكورونا بين العاملين الصحيين الذين يخدمون مرضى كورونا.



المكيفات وخطروتها على الأطباء بوحدات العناية المركزة

ما الذي يسبب المشكلة؟

يتسبب فشل مرشح الهواء في حدوث مشكلة، ويمكن التغلب على مشكلة تكييف الهواء عن طريق وضع المزيد من مراوح القوة في وحدة العناية المركزة، والتي تسحب الهواء للخارج، حيث يمكن إخراجها أولاً بفلتر هواء صابوني أو ماء مغلي لإزالته.

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وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة هم مصادر نشطة للفيروس، ويقومون بإخراج الجزيئات باستمرار، لذلك إذا كنت لا تقوم بترشيح الهواء، فهذا يزيد الأمور سوءًا.

كيف يمكن التسبب في ارتفاع مخاطر كورونا؟

يمكن تقليل المخاطر بهذه الطريقة، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحد من ازدواجية الهواء وزيادة استخدام الهواء الخارجي يمكن أن يقلل من خطر انتشار الفيروس التاجي.

واقترحت الدراسات السابقة أن البلدان ذات المناخ الأكثر دفئًا يجب أن تحرص على عدم تصريف الغرف الداخلية عن طريق التبريد المفرط باستخدام تكييف الهواء. يجب ملاحظة أن الحفاظ على مستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة بين 40٪ و 60٪ من هواء الفيروس سيساعد في الحد من مخاطر الانتشار.