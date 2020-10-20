علماء يحذرون من "ارتياب الناس" تجاه لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا علماء الحكومات إلى العمل على إنهاء أي ارتياب يشعر به الناس إزاء لقاح يُطرح في المستقبل ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد يعيق تحقيق تغطية مثالية باللقاح.



وحذر مؤلفو دراسة نُشرت في دورية "نيتشر مديسين" من أنه "في معظم الدول الـ19 التي شملتها الدراسة، فإن المستويات الحالية لقبول لقاح ضد "كوفيد-19" غير كافية لتلبية متطلبات مناعة المجتمع".

وقال 72% من 13400 شخص شملهم الاستطلاع في 19 دولة أنهم سيأخذون اللقاح إذا "أظهر اللقاح المتاح ضد "كوفيد-19" فعاليته وسلامته"، بينما أجاب 14% أنهم سيرفضون ذلك فيما أبدى 14% ترددهم، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويتغير معدل قبول اللقاح بشدة، إذ سجلت 3 دول أقل من 60% هي فرنسا (58,8%) وبولندا (56,3) وروسيا (54,8)، وتجاوزت 3 دول 80% هي الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

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وقال جيفري في. لازاروس الباحث في معهد الصحة الدولية في برشلونة وأحد منسقي الدراسة، "لقد وجدنا أن مشكلة التردد في أخذ اللقاح على ارتباط قوي بانعدام الثقة في الحكومة".

وقال مؤلفو الدراسة إنه "يتضح بشكل متزايد أن السياسة الشفافة والقائمة على الأدلة والتواصل الواضح والدقيق ستكون مطلوبة من جميع أصحاب المصلحة"، بدءاً من الحكومات.

ولإجراء حملات وقائية فعالة، يدعو العلماء إلى "الشرح الدقيق لمستوى فاعلية اللقاح والوقت اللازم للحماية (بجرعات متعددة، إذا لزم الأمر) وأهمية التغطية على مستوى السكان للحصول على مناعة مجتمعية".