7 أطعمة يمكن تناولها دون زيادة وزنك

هل تريدين الحفاظ على وزنك، ولكن في نفس الوقت تشعرين بالجوع في كثير من الأحيان؟

إليك أطعمة لا تسبب زيادة الوزن؛ بينما يتسبب البعض في زيادة الوزن بشكل صحي.

إليك قائمة بـ7 أطعمة صحية يمكن تناولها دون زيادة الوزن.

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لكن لا تقلقي. تشير الدراسات إلى أن بعض الأطعمة تتكون من الماء ومليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى اللازمة في نظام غذائي متوازن،

تساعد هذه الأطعمة في جعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول دون الحاجة إلى القلق بشأن اكتساب الوزن الإضافي.

1.بيضة كاملة

ستكون البيضة الكاملة هي الغذاء الوحيد الذي يحتوي على كل عنصر غذائي يحتاجه الجسم.

البيض مليء للغاية بالبروتين الكامل ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

يمكنك تناول بيضة كاملة في وجبة الإفطار دون القلق بشأن زيادة الوزن غير الضرورية؛ لأن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين تناولوا البيض في وجبة الإفطار كانوا أكثر إشباعاً واستهلكوا سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

2.الخيار

يمكنك الاستمرار في تناول الخيار متى شئت فهو غني بالمحتوى المائي ومنخفض بشكل استثنائي في السعرات الحرارية، وبالتالي يمكنك تناوله دون زيادة الوزن.

3.البطاطس المسلوقة

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تعد البطاطس من أكثر الخضراوات تنوعاً، فهي غنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. ما يجعل البطاطس تندرج ضمن هذه المجموعة من الأطعمة هو أنها تحتوي على نوع معين من النشا يسمى النشا المقاوم الذي يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان، مما يساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي تناول سعرات حرارية أقل...

يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء معدتك، دون القلق بشأن زيادة الوزن.

4.الكرفس

بصرف النظر عن محتوى الألياف، فإن الكرفس مليء بالماء والبوتاسيوم والفولات وفيتامين K وهو منخفض السعرات الحرارية، وحتى لو تناولت الكثير منه، فلن يزداد وزنك. كما يوفر الكرفس الألياف الغذائية التي تعزز الهضم وفقدان الوزن.

5.البروكلي

البروكلي غني بفيتامينات A وC وK، وهو طعام قليل النشا، والذي عند تناوله، نشعر بالشبع لفترة أطول مع تنظيم مستويات السكر في الدم وفقاً لاختصاصي التغذية، من الأفضل استهلاك البروكلي نيئاً أو مطهواً على البخار.

6.القرنبيط

القرنبيط غني بالألياف. يحتوي على فيتامين C وK وهو أيضاً مصدر ممتاز للألياف. مثل البروكلي، يحتوي القرنبيط على نسبة منخفضة من النشا ويمكن أن يساعدك تناوله على الشعور بالشبع وتجنب زيادة الوزن المفرطة.

7. دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على نسبة عالية من الألياف ويمكنه امتصاص الماء بسبب ارتفاع مصدر الألياف القابلة للذوبان والتي تسمى بيتا جلوكان، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

يمكن أن يساعد تناول دقيق الشوفان على الإفطار في قمع الشهية وتقليل السعرات الحرارية على مدار اليوم.