كورونا يلاحق المتعافين بأضرار خطيرة بعد هذه المدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة من أن نحو ثلثي المتعافين من فيروس كورونا مازالوا يعانون من ضرر بأعضاء في الجسم، وذلك بعد 3 أشهر من خروجهم من المستشفى.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثي جامعة أوكسفورد خلصوا إلى أن 60% من المتعافين، الذي تم نقلهم للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا، مازالوا يعانون من التهاب في الرئة بعد مرور 3 أشهر على شفائهم.

وقال الباحثون إن أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي أظهرت أن 30% من المتعافين يعانون من ضرر دائم في الكلى و26% يعانون من ضرر في القلب و10% في الكبد.

وظهر على المتعافين دلالات على تغيرات في الأنسجة في أجزاء من المخ، كما كان أداؤهم في الاختبارات البدنية والإدراكية سيئا.

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وعانى ثلثا المرضى من ضيق دائم في التنفس، وظهر على 55% منهم دلالات على إرهاق عقلي وبدني.

وعززت الدراسة التي شملت 58 شخصا من المتعافين من كورونا القلق المتزايد بشأن صحة وحالة الأشخاص الذين يتمكنون من النجاة من الفيروس.

وكانت الدراسة شملت 58 مريضا، كانت لديهم أعراض متوسطة إلى حادة لفيروس كورونا، وجرى نقلهم لتلقى العلاج في مستشفيات جامعة أوكسفورد في الفترة ما بين مارس/ آذار ومايو/ آيار 2020.