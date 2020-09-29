شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب نقص الأكسجين في الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم يسمى بنقص تأكسج الدم، أما انخفاض مستويات الأكسجين في أنسجتك يسمى بنقص الأكسجة، ويحدث نقص الأكسجة في الدم عندما تكون مستويات الأكسجين في الدم أقل من الطبيعي، إذا كانت مستويات الأكسجين في الدم منخفضة جدًا ، فقد لا يعمل جسمك بشكل صحيح.

وحسب ما ذكر موقع clevelandclinic فأن هناك بعص المشاكل الصحية التى تسبب نقص الأكسجة فى الدم، يمكن أن تتداخل مجموعة متنوعة من الظروف مع قدرة الجسم على توصيل المستويات الطبيعية من الأكسجين إلى الدم، تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لنقص الأكسجة في الدم ما يلي:

1:أمراض القلب، بما في ذلك عيوب القلب.

2:الأمراض الرئوية مثل الربو، وانتفاخ الرئة، والتهاب الشعب الهوائية.

3:مواقع الارتفاعات العالية، حيث يكون الأكسجين في الهواء أقل.

4:مسكنات الألم القوية أو مشاكل أخرى تبطئ التنفس.

5:توقف التنفس أثناء النوم (ضعف التنفس أثناء النوم).

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6:التهاب أو تندب في أنسجة الرئة (كما في التليف الرئوي).

ما هي أعراض نقص الأكسجة في الدم؟

تختلف أعراض نقص الأكسجة في الدم حسب شدة الحالة ويشمل(صداع الراس، ضيق في التنفس، سرعة ضربات القلب، السعال والصفير، تغيير لون الجلد للون الازرق).

لتشخيص نقص الأكسجين في الدم، سيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني للاستماع إلى قلبك ورئتيك، يمكن أن تكون التشوهات في هذه الأعضاء علامة على انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. قد يتحقق طبيبك أيضًا لمعرفة ما إذا كانت بشرتك أو شفتيك أو أظافرك تميل إلى الزرقه .

يستخدم الأطباء الاختبارات للتحقق من مستويات الأكسجين لديك ، بما في ذلك:

1:قياس النبض : جهاز استشعار ينزلق فوق إصبعك يقيس كمية الأكسجين في دمك، مقياس التأكسج النبضي غير مؤلم وغير باضع. يستخدمه العديد من الأطباء بشكل روتيني في كل مرة تزورها.

2:اختبار غازات الدم الشرياني : تُستخدم إبرة لأخذ عينة دم من الشريان لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

3:اختبارات التنفس الأخرى: قد تتضمن التنفس في أنابيب متصلة بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.