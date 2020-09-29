شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن مرض الصدفية.. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية هي أحد الأمراض الجلدية التي تحدث نتيجة خلل في جهاز المناعة الذاتية يتسبب في أن تصبح بعض مناطق الجلد سميكة وملتهبة وحمراء ومغطاة بقشور فضية، ويعمل الجسم والبشرة بطرق غامضة والحالة المشيمية للصدفية هي أحد الأمثلة على ذلك، يمكن أن تؤثر الصدفية على الجلد بالكامل أو تظل محتواة في منطقة واحدة، يمكن أن يصيب أي شخص في أي فئة عمرية والصدفية لا تميز بين الجنسين.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS السبب الدقيق لمرض الصدفية أو محفزه غير معروف، ولكنه يبدأ داخل جهاز المناعة ، تهدف الخلايا التائية لنوع من خلايا الدم البيضاء إلى حماية الجسم من العدوى وهجمات الفيروسات، إذا أصبحت الخلايا التائية نشطة لسبب غير معروف حتى في حالة عدم وجود هجوم جسم غريب على الجهاز ، فإنها تطلق استجابات مناعية أخرى، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الصدفية يؤدي التكاثر السريع لخلايا الجلد إلى ظهور قشور جلدية بيضاء فضية قشرية على مناطق مختلفة من الجلد مثل المرفقين والركبتين وفروة الرأس.

أنواع الصدفية

يوجد بشكل رئيسي خمسة أنواع مختلفة من الصدفية ، الصدفية اللويحية وهي النوع الأكثر شيوعًا وتتميز ببقع حمراء مرتفعة على الجلد ، تظهر الصدفية في شكل قطرات صغيرة تشبه البقع ، وتحدث الصدفية العكسية في ثنايا الجلد كمناطق تحت الإبطين ، السرة ، الفخذ والأرداف ، الصدفية البثرية تتمثل في ظهور بثور صغيرة مليئة بالصديد ، والصدفية الحمراء التي يتم فيها تغطية الجلد بالكامل ثم تتساقط في ملاءات كبيرة يمكن أن تؤثر الصدفية على الأظافر وفروة الرأس أيضًا ويمكن أن تؤدي إلى قشرة الرأس والحكة وتساقط الشعر.

طرق علاج الصدفية والتقليل من أعراضها

يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة والنظام الغذائي أن تقطع شوطًا طويلاً في المساعدة على تقليل آثار الصدفية وهى:

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تعرف على الأعراض: الأعراض الشائعة لمرض الصدفية هي بقع صغيرة ملتهبة على الجلد ، وبقع من الجلد ذات قشور فضية ، وجفاف الجلد المتشقق ، والحكة ، والحرق ، والوجع ، والطفح الجلدي ، وآلام المفاصل ، وتشوهات الأظافر يمكن أن تأتي هذه الأعراض وتختفي ، وبالتالي عليك أن تكون على اطلاع وإبلاغ طبيب الأمراض الجلدية على الفور.

المحفزات: يعد الإجهاد والسمنة والجينات والطقس البارد من أكثر المسببات شيوعًا

تعرف على خيارات العلاج: سيستخدم طبيب الأمراض الجلدية مجموعة من العلاجات لتقليل الأعراض المزعجة وظهور المرض وتشمل هذه الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل المستحضرات ، والكريمات ، والكورتيكوستيرويدات الموضعية ، والمطريات ، وقطران الفحم هذه هي الخط الأول للعلاج، أو العلاج بالضوء، والأدوية عن طريق الحقن.

العناية بالبشرة في الصدفية: القاعدة الذهبية هي عدم شراء أي منتج للعناية بالبشرة يدعي أنه "علاج" لمرض الصدفية، اختر منتجات العناية بالبشرة الخالية من الكحول والمضادة للحساسية والتي تحتوي على سيراميد ودهون وأحماض الهيالورونيك ينتج جسمك القليل من المرطبات الطبيعية مع تقدمك في العمر ، وبالتالي فإن شراء المستحضرات والكريمات التي تحتوي على هذه المواد سيساعد في تقليل القشور هناك مكونان مهمان يجب إضافتهما إلى روتين العناية بالبشرة هما حمض الساليسيليك يساعد في التقشر. تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الجل على الجلد لأنها تحتوي على الكحول الذي يمكن أن يسبب الجفاف وتفاقم الأعراض.

العلاج بأشعة الشمس: يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تبطئ نمو خلايا الجلد ، وبالتالي فإن الجرعات الصغيرة من الشمس ستكون مفيدة لبشرتك حاول الحصول على العلاج بالضوء مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع .