إذا كانت لديك هذه الأعراض فإن صداعك ليس طبيعياً!

يعد الصداع أحد أكثر الاضطرابات شيوعاً التي تصيب الجهاز العصبي، حيث تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعانون من الصداع. سواء كان ذلك خفقاناً مفاجئاً أو ألماً مستمراً ؛ يمكن أن يجعل الصداع من الصعب عليك العمل بشكل طبيعي.

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ما أسباب الصداع المتكرر؟

إذا كنت تعاني من الصداع، إلى جانب تيبس الرقبة والحمى الشديدة، فإن صداعك ليس طبيعياً في الغالب. إليك علامات وأعراض، والتي يمكن أن تكون مؤشراً على أن صداعك غير طبيعي.

أعراض الصداع الشديد التي يجب أن تقلق بشأنها

عشرة في المائة من حالات الصداع هي علامة على حالة خطيرة تتطلب تقييماً طارئاً. في حين أنه ليس من السهل التمييز بين الصداع العادي والصداع الذي يشكل خطراً على صحتك، إلا أن بعض الأسباب الحادة لألم الصداع تشمل السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية والتهاب السحايا وأورام المخ.

إليك أعراض الصداع التي يجب أن تقلق بشأنها.

1. صداع حاد مفاجئ

لنفترض أن صداعاً حاداً يحدث فجأة، وفي أقل من خمس دقائق، ينتج عنه أقصى قدر من الألم. في هذه الحالة، يجب النظر في الأمر بجدية.

لن تهدأ هذه العلامة في بضع دقائق مثل الصداع العادي ويمكن أن تستمر لساعات أطول وحتى أيام. ينصح الأطباء بضرورة الحرص على عدم الوقوع في خطأ تناول حبوب الصداع والذهاب إلى النوم، لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى تفاقم الألم وينتج عنه مضاعفات خطيرة.

2. أسوأ صداع في حياتك

يمكن لأي صداع أن يكون سيئاً، ولكن في هذه الحالة تكون شدة آلام الصداع عالية بشكل استثنائي، وستحتاج إلى رعاية طبية فورية. يمكن أن يكون الصداع الشديد علامة على حالة تهدد الحياة. يمكن أن يشير الصداع المفاجئ والشديد إلى تمدد الأوعية الدموية أو نزيف في المخ، كما سبق ذكره.

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3. صداع مع حمى وتيبس بالرقبة

افترض أن صداعك مصحوب بحمى وتيبس في الرقبة. في هذه الحالة، يمكن أن يكون مؤشراً على أنك تعاني من التهاب السحايا، وهو التهاب في أغشية الدماغ والحبل الشوكي.

4. الصداع الذي يغير شدته

كانت هناك تقارير عن أشخاص يعانون من الصداع في شدة أعلى من نوبات الصداع المعتادة. لنفترض أن صداعك يكون حاداً ومختلفاً عما تعانيه عادة.

5. ألم للخلف

عندما يتسبب الصداع في الشعور بألم حول أو خلف عينيك، فهذه حالة طارئة، ويجب عليك استشارة الطبيب لفحصها. يمكن أن يتسبب ألم الصداع أيضاً في حدوث تغيير في الرؤية، مما يؤدي إلى الجلوكوما الحادة، أو تراكم الضغط في عينيك الذي يقطع تدفق الدم ويمكن أن يؤدي إلى العمى...

6. صداع مع استمرار القيء والغثيان

في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالغثيان أو تعاني من القيء العرضي عندما تعاني من الصداع إلا أن القيء المتكرر الذي يستمر لمدة تزيد على يوم أو يومين ليس أمراً طبيعياً. يمكن أن يسبب القيء المستمر الجفاف، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.