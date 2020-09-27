اشحن مخزون جسمك من هذا الفيتامين بعد الخمسين

وكالات - الخليج 365الأحد 2020/9/27 11:51 ص بتوقيت أبوظبي
يعتبر نقص فيتامين "د" من أهم المشاكل الصحية التي تواجه كبار السن، بشكل خاص، حيث ينعكس على صحة العظام والعضلات والقلب والجسم بصفة عامة.
وأوصت مجلة "سنيورين راتجيبر" كبار السن انطلاقا من عمر 50 عاما بالتعرض لأشعة الشمس لشحن مخزون الجسم من فيتامين "د" المهم لصحة العظام.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن أشعة الشمس تعد المصدر الرئيسي لتكوين فيتامين "د"، مشيرة إلى أنه ينبغي التعرض للشمس كل يوم لمدة تتراوح بين 5 و25 دقيقة بين الساعة 12 والساعة 15، مع مراعاة تعرض الوجه واليدان وأجزاء من الذراعين والساقين للشمس.
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