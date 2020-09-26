هل يتسبب كورونا بتساقط الشعر؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

لا تزال أعراض ومآلات كورونا تتفاعل، ففي كل يوم تقريبا ثمة عارض جديد يظهر عالميا، ويشارك مرضى كورونا حول العالم تجاربهم خلال الإصابة وبعدها، فمثلا لا يزال بعض الذي شفوا من المرض لم يستعيدوا حاسة الشم وحتى التذوق، لكن هذه الملعومات لم تتكشف سوى تباعا وفي وقت متقدم من انتشار الفيروس.

ودخلت مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 67 عاما في حالة من الهيستيريا بعد تساقط خصلات كثيرة من شعرها وظهور منطقة صلعاء على رأسها.

ففي الوقت الذي كانت فيه آنرين رو، المواطنة الأمريكية التي تعيش في آنا ماريا بولاية فلوريدا، تستعد للاحتفال بعيد زواجها العاشر، تفاجأت بتساقط شعرها بكميات كبيرة.

رو، التي أمضت في أبريل/ نيسان الماضي 12 يوما بعد ظهور أعراض إصابتها بفيروس “كورونا”، تمكنت من العثور على قصص مشابهة لما حدث لها من أشخاص أصيبوا بالفيروس الأمر الذي أدى لتساقط شعرهم.

Advertisements

كما لاحظ الأطباء زيادة في عدد المرضى الذين يشكون من تساقط الشعر، وإنهم يعتقدون أن هذا بسبب الوباء ويؤثر على كل أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وأولئك الذين لم يصابوا به.

فخلال الأوقات العادية، يفقد بعض الأشخاص شعرهم بشكل مكثف بعد الإجهاد الشديد، كالمرض أو الجراحة المعقدة أو الصدمة العاطفية، بحسب ما نقل موقع “نيويورك تايمز”.

وأشار الأطباء الآن إلى أن العديد من الناجين من فيروس كوفيد -19 يعانون من تساقط الشعر، ولا يحدث هذا بسبب الفيروس نفسه، ولكن بسبب الضغط النفسي المصاحب للمرض، كما يفقد الكثير من الأشخاص شعرهم دون علاج.

ويقول شيلبي خيتاربال، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في كليفلاند كلينيك: “يستمر الناس في الشكوى من تساقط الشعر لأن التوتر لا يزال قائماً”.

وفي يوليو، تم إجراء مسح لتحديد المشاكل الصحية لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، فمن بين 1567 شخصا شاركوا، اشتكى 423 من تساقط شعر غير عادي.