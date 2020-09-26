صحة ورشاقة

استشاري ينصح بـ5 خطوات لعلاج ارتفاع السكر بعد تناول الوجبات

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إسلام حسن 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قدم استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني عدد من النصائح لعلاجارتفاع السكر بعد الوجبات بساعتين.

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وقال “الجهني” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، إن هناك 5 نصائح هامة لمن يعانون من ارتفاع السكري بعد الوجبات بساعتين موضحًا أن نسبة السكر في الدم لهذه الحالة تكون أعلى من١٨٠ملغم ويستخدم المريض الأنسولين.

وأضاف استشاري الغدد الصمّاء أن النصائح تتمثل في: تقليل السكريات البسيطة مع الطعام، والتأكد من توقيت جرعة الأنسولين قبل الوجبة والتأكد من من مكان وطريقة الحقن.

وتابع “الجهني” كما يفضل تقليل كمية الكاربوهيدرات في الوجبة، وأخيرًا ضبط جرعة الأنسولين القاعدي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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