كورونا يترك أثرا مزعجا في الرأس للمرضى والمتعافين

انتابت عجوز أمريكية تدعى آنرين رو حالة هيسترية بعدما وجدت خصلات كثيرة من شعرها تتساقط أما عينيها ما أدى لظهور منطقة صلعاء في رأسها.



وفوجئت رو (67 عاماً) بتساقط شعرها بكميات كبيرة بينما كانت تستعد للاحتفال بعيد زواجها العاشر في "آنا ماريا" بولاية فلوريدا الأمريكية.

رو، التي أصيبت مؤخراً بفيروس كورونا عثرت على قصص مشابهة لما حدث لها، من أشخاص أصيبوا بـ"كوفيد- 19" ما أدى لتساقط شعرهم.

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ولاحظ الأطباء زيادة في عدد المرضى الذين يشكون من تساقط الشعر، وأنهم يعتقدون أن هذا بسبب الوباء ويؤثر على كل أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وأولئك الذين لم يصابوا به.

وخلال الأوقات العادية، يفقد بعض الأشخاص شعرهم بشكل مكثف بعد الإجهاد الشديد، كالمرض أو الجراحة المعقدة أو الصدمة العاطفية، وفق موقع "نيويورك تايمز".

وقال الأطباء إن العديد من الناجين من فيروس "كوفيد -19" يعانون من تساقط الشعر، ولا يحدث هذا بسبب الفيروس نفسه، ولكن بسبب الضغط النفسي المصاحب للمرض، كما يفقد الكثير من الأشخاص شعرهم دون علاج.

وفي يوليو/تموز الماضي، تم إجراء مسح لتحديد المشاكل الصحية لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، فمن بين 1567 شخصا شاركوا، اشتكى 423 من تساقط شعر غير عادي.