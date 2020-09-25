كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - جدول المحتوى

أسباب الإسهال عند الأطفال أعراض الإسهال عند الأطفال علاج الإسهال عند الأطفال علاج الإسهال عند الأطفال عمر سنتين أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال علاج الإسهال عند الأطفال الرضع من يوم إلى 6 أشهر علاج الإسهال عند الأطفال الرضع من 6 إلى 12 شهراً علاج الإسهال عند الأطفال بعمر سنة







يُعد الإسهال مشكلة شائعة جداً عند الأطفال، وعادة ما تكون خفيفة، بينما يتعرض بعض الأطفال إلى الإصابة بالإسهال الحاد، والإسهال «الحاد» يحدث متكرراً أقل من أسبوع واحد، ولا يزيد على 14 يوماً.

1- أسباب الإسهال عند الأطفال

قال الدكتور «يوسف على فريد» استشاري الأطفال وحديثي الولادة، غالباً ما يكون الإسهال هو السبب في تغير لون البراز، ويحدث الإسهال عندما لا تستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاص كمية كافية من الماء، والتي قد تكون في الغالب بسبب وجود فيروس؛ لأن الإسهال يغير كمية الماء والكهارل في البراز، ولأن المادة تتحرك عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع من المعتاد، يمكن أن تغير لون البراز

تشمل بعض الأسباب الشائعة للإسهال عند الرضع والأطفال ما يلي:

نورو فيروس.

الفيروسات العجلية، الذي يقوم الأطباء بتطعيم معظم الأطفال ضده.

الالتهابات البكتيرية مثل السالمونيلا.

الأدوية، مثل المضادات الحيوية.

مادة الكافيين.

التسمم غذائي.

يمكن أن يشير الإسهال المزمن في الرضيع أو الطفل إلى حالة كامنة، مثل:

مرض التهاب الأمعاء IBD.

مرض كورونا.

متلازمة القولون العصبي IBS.

حساسية الطعام أو عدم تحمله، مثل الغلوتين بسبب مرض الاضطرابات الهضمية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

السرطان، رغم أن هذا أمر نادر الحدوث جداً.

يمكن أن تسبب الطفيليات الإسهال أيضاً، والأطفال الذين لا يقومون بغسل أيديهم بشكل مستمر فهم أكثر عرضة للطفيليات.

الجيارديا طفيلي، وهو ينتشر من خلال ملامسة حركات الأمعاء المصابة، غالباً ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من داء الجيارديا بالإسهال، البراز دهني المظهر، وفي بعض الأحيان يبدو البراز أخضر.

2- أعراض الإسهال عند الأطفال



يعاني الطفل من الإسهال إذا كانت لديه حركات أمعاء أكثر من المعتاد، وإذا كان البراز أقل تكويناً وأكثر مائية، في بعض الأحيان يعاني الأطفال المصابون بالإسهال من أعراض أخرى مثل الحمى وفقدان الشهية والغثيان والقيء وآلام المعدة والتشنجات والدم أو المخاط في حركة الأمعاء ،يمكن أن يكون الإسهال خطيراً إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح؛ لأنه يستنزف الماء والأملاح من جسم طفلك، وإذا لم يتم استبدال هذه السوائل بسرعة فقد يصاب طفلك بالجفاف، وقد يحتاج إلى دخول المستشفى ،كيف ينتشر الإسهال؟ نتشر جراثيم الإسهال بسهولة من شخص لآخر، وخاصة من طفل لآخر. وعادة ما تنتشر بسرعة بين الأطفال الذين لم يتعلموا استخدام المرحاض أو غسل اليدين بشكل مستمر.

3- علاج الإسهال عند الأطفال

زيادة السوائل والتغيرات الغذائية هي العلاج الرئيسي للإسهال.

ملاحظة: براز رخو واحد لا يعني شيئاً. لا تغييرات في النظام الغذائي حتى يعاني طفلك من عدة مرات يكون فيها البراز رخواً.

الإسهال المائي المتكرر

السوائل

شجعي طفلك على شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، فالحليب والماء كلاهما جيدان. ومع ذلك، إذا رفض طفلك المواد الصلبة، فأعطي طفلك حليباً فقط، بدلاً من الماء.

لا يحتاج معظم الأطفال الصغار إلى حلول الجلوكوز والكهارل عن طريق الفم مثل Pedialyte ما لم يكن الطفل يعاني من الجفاف، تجنب عصائر الفاكهة؛ لأنها تجعل الإسهال أسوأ.

إسهال خفيف (براز رخو)

اتبعي نظاماً غذائياً منتظماً مع بعض التغييرات البسيطة:

تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على النشا.

يتم هضم الأطعمة النشوية بسهولة أثناء الإسهال، ومن الأمثلة على الحبوب والخبز والبسكويت والأرز والبطاطس المهروسة والمعكرونة.

أعطي طفلك المزيد من الماء، وتجنّبي جميع عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية.

الحليب ومنتجات الألبان على ما يرام.

تجنبي الفاصوليا أو أي أطعمة أخرى تسبب البراز الرخو.

4- علاج الإسهال عند الأطفال بعمر سنتين

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1. التركيز على النظام الغذائي للطفل فهو أساس العلاج السليم، مثل النشويات كالحبوب والخبز والبسكويت والأرز والمعكرونة والبطاطا المهروسة مع فص ثوم.

2. عليك التأكد من حصول الطفل على الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم والألياف.

3. يجب التأكد من حصول الطفل على السوائل اللازمة.

4. ينصح بالتركيز على البيض المسلوق واللبن الزبادي في غذاء الطفل بسبب قدرته في هذا العمر على هضمها بسهولة.

5. تناول المكملات الغذائية وخاصة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والبوتاسيوم.

5- أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال

استمري في إعطاء طفلك أطعمة توقف الإسهال أثناء الإصابة بالإسهال، اختيار الطعام مهم، يتم هضم الأطعمة النشوية بشكل أفضل، من الأمثلة على هذه الأطعمة الحبوب المجففة والحبوب والخبز والبسكويت والأرز والمعكرونة والبطاطس المهروسة، يمكن أن يساعد البسكويت المملح أو البسكويت المالح في تلبية حاجة طفلك إلى الصوديوم، يمكن هضم البيض المسلوق واللبن بسهولة وتوفير بعض البروتين.

اعلمي أنه لا يوجد دواء فعال وآمن للإسهال، تعمل السوائل الزائدة والعلاج الغذائي بشكل أفضل، البروبيوتيك، تحتوي البروبيوتيك على البكتيريا الصحية (العصيات اللبنية)، التي يمكن أن تحل محل البكتيريا غير الصحية في الجهاز الهضمي، ويعتبر الزبادي هو أسهل مصدر للبروبيوتيك. أعطي طفلك 2 إلى 6 ملاعق (60 إلى 180 مل) من اللبن مرتين يومياً، كما تتوفر مكملات البروبيوتيك في الحبيبات أو الأقراص أو الكبسولات أيضاً في متاجر الأطعمة الصحية.



6- علاج الإسهال عند الأطفال الرضع من يوم إلى 6 أشهر



1. المضاد الحيوي ومضاد الإسهال.

2. ممكن أن يقوم الطبيب بوصف بعض السوائل والمحاليل للطفل؛ لكي يعوض نقص السوائل الناتج عن الإسهال.

3. في حال كان الإسهال شديداً يمكن أن يبقى الطفل تحت العناية داخل المستشفى لتزويده بالسوائل عبر الوريد.

4. ينصح بتغير الحفاض باستمرار؛ منعاً لانتقال العدوى البكتيرية.

7- علاج الإسهال عند الأطفال الرضع من 6 إلى 12 شهراً



من المعروف أن الأطفال في هذا العمر يتناولون بعض الأطعمة إلى جانب الحليب.

1. لعلاج الإسهال قد يصف الطبيب المضاد الحيوي الخاص لإيقافه.

2. كما ينصح بزيادة نسبة السوائل والقيام ببعض التعديلات على نظام الطفل الغذائي، فتعتبر النشويات من بين الأطعمة التي يفضل الإكثار منها في حال المعاناة من الإسهال كالبطاطا المهروسة مع فص ثوم والأرز والمكرونة المسلوقة سادة.

8- علاج الإسهال عند الأطفال بعمر سنة



عندما يبلغ الرضيع عمر العام تنتشر مشكلة معاناته من الإمساك، وذلك فالطفل في عمر السنة يبدأ يلتقط الكثير من الأرض، مما يسهل الإصابة بالإسهال أو النزلة المعوية، نتيجة لتناول طعام ملوث، كما تعتبر مشكلة الإسهال شائعة بشكل أكبر عند الأطفال الذين لا يحصلون على النسبة الكافية من الألياف والدهون؛ إذ ينصح بحصول الطفل على 35 في المائة إلى 45 في المائة من الدهون ما يعني تناوله حليباً كامل الدسم وإضافة الأطعمة مثل اللبن الزبادي فص ثوم، ومختلف أنواع منتجات الألبان إلى نظامه الغذائي، وفي حال كان الإسهال شديداً يمكن أن يصف الطبيب المضاد الحيوي للطفل.



متى عليك الاتصال بالطبيب؟



اتصلي بطبيبك أو اطلبي المشورة الطبية إذا كان طفلك:

يعاني من الإسهال ويقل عمره عن 6 أشهر.

يعاني من آلام في المعدة تزداد سوءاً.

براز دموي أو أسود.

يتقيأ الدم أو الصفراء.

يرفض الشرب.

لا يزال يتقيأ وغير قادر على الشرب بعد 4 إلى 6 ساعات.

يعاني من الإسهال والحمى.

إذا كان لديه علامات الجفاف، وتشمل ما يلي:

التقيؤ لمدة أطول من يوم.

حمى أعلى من 100.4 درجة فهرنهايت.

قلة الاهتمام بالأكل.