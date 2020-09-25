فوائد تناول السمك بشكل يومي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - يعتبر السمك مصدرا رئيسيا للكثير من البروتينات في الوقت الذي يفضل فيه الكثيرون تناوله بدل اللحوم الحمراء.

إلا أن تناول السمك بشكل يومي أو شبه يومي له فوائد كثيرة وأهمها:

تعزيز صحة الدماغ:

حيث يحتوي السمك على نسبة عالية من “أوميغا 3″، الأمر الذي يساعد بتعزيز صحة الدماغ، بحسب تقرير لمنظمة الصحية العالمية لـ EPA، نشره موقع buzzfeednews.

كما يقلل من فرص الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، ويقلل أيضا من فرص التعرض لسكتات دماغية غير مميتة.

يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية:

ربطت العديد من الدراسات والبحوث كميات السمك التي يتناولها الإنسان على مدار اليوم بنسبة الإصابة بنوبات قلبية.

حيث وجدت إحدى الدراسات بأن الاستهلاك المنخفض (مرة واحدة في الأسبوع) أو الاستهلاك المعتدل للأسماك (2-4 مرات في الأسبوع) له تأثير مفيد بشكل كبير على الوقاية من مرض القلب التاجي وتقليل نسبة الوفاة بسببه.

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التقليل من مشاكل الربو:

حيث يحتوي السمك على “أوميغا 3” بالإضافة للأحماض الدهنية، والتي تتميز بخصائصها المضادة للإلتهابات، وبحسب دراسة نشرت على Science Daily، فإن تناول السمك مرتين فقط في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو.

السمك مفيد للحامل والجنين:

تحتوي الأسماك على نسبة عالية من الزئبق المفيد لصحة الأم والجنين، خصوصا أسماك السلمون والسردين.

وتساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة طويلة السلسلة (LC-PUFA) وأحماض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الموجودة في السمك على نمو طفل سليم،بحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

الوقاية من ألزهايمر:

إن تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والاكتئاب ومرض ألزهايمر والحالات المرضية المزمنة الأخرى، بحسب دراسة نشرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.

كما أن تناول المأكولات البحرية بشكل معتدل يرتبط بتقليل أعراض هذا المرض.