شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تكشف النقاب عن كاميرات طائرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف قسم أمن المنازل الذكية في شركة أمازون «رينج» عن كاميرا طائرة يتم إطلاقها إذا اكتشفت اقتحامًا محتملاً للمنزل، وهي مصممة للتفعيل فقط عندما يكون السكان خارج المنزل، وتعمل في الداخل، وتقتصر على طابق واحد من المبنى.
وتتيح التكنولوجيا الجديدة أن يحصل الملاك على تنبيه عبر الهاتف الذكي للسماح لهم بمشاهدة اللقطات.
وتم تسعير الجهاز بتكلفة 250 دولارًا عند طرحه للبيع. وعند الإطلاق، سيقتصر على الولايات المتحدة، كما كشف القسم النقاب عن كاميرا أمنية جديدة مصممة للاستخدام في السيارة، والتي يمكنها مراقبة النشاط القريب عندما تكون السيارة متوقفة، ويمكنها أيضًا البدء في تسجيل الفيديو إذا تم إيقاف السائق.
ومن المحتمل أن يثير الجهاز مخاوف جديدة بشأن الخصوصية.
وتعرضت أعمال رينج للنقد من قبل لأنها شجعت المستخدمين على مشاركة تسجيلاتهم مع الشرطة. وقد أثار هذا ادعاءات بأن تقنيات المراقبة تساعد على التطفل على حياة الناس، ويدعي القسم أن منتجاته الحالية ساعدت في جعل الأحياء أكثر أمانًا.
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