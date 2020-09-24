8 أسباب لارتفاع ضغط الدم لا يمكن تجاهلها

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون مستويات ضغط الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي البالغ 120-80 مم زئبق. هذا أمر خطير، خاصة لفترة طويلة؛ لأنه يعني أن قلبك يعمل بجهد كبير لتوزيع الدم في جسمك. إليك 7 أسباب متكررة لارتفاع ضغط الدم يجب ألا تتجاهليها أبداً. وبمجرد أن تعرفيها يجب أن تتجنبيها.

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1. الإكثار من تناول الملح

الملح هو أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يسبب الكثير منه ضرراً خطيراً لقلبك وكليتيك. لسوء الحظ، يُضاف الملح إلى جميع الأطعمة المصنعة تقريباً بالإضافة إلى أطعمة المطاعم هذه الأيام، لذلك قد يكون من الصعب تجنبه.

2. زيادة الوزن

السمنة تسبب ارتفاع ضغط الدم. السمنة عامل خطر لمعظم الحالات والأمراض، وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية (مثل ارتفاع ضغط الدم) هي الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم.

تسبب السمنة ارتفاع ضغط الدم بأكثر من طريقة؛ لأنها تؤثر على العديد من وظائف الجسم المختلفة.



3. اتباع نظام غذائي سيئ

ارتفاع ضغط الدم هو أيضاً أحد الآثار الجانبية للنظام الغذائي الغني بالدهون وتزيد الدهون المتحولة من الكوليسترول الضار (LDL) وتقلل من الكوليسترول الجيد (HDL). يمكن أن يؤدي الكوليسترول السيئ إلى انسداد الشرايين، مما يؤدي إلى زيادة ضخ القلب لدفع الدم من خلاله. هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

4. النيكوتين

التدخين خطير للغاية على قلبك ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويؤدي التدخين إلى تضييق الشرايين وتصلب جدران الشرايين. هذا يسبب ضغطاً كبيراً على قلبك.

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5. التعرض للتوتر المستمر

قد يكون سبب ارتفاع ضغط الدم ويسبب الإجهاد نفس تأثير التدخين في زيادة الهرمونات وتدفق الدم في جسمك، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت. ومع ذلك، عندما لا يتم التعامل مع المواقف العصيبة بشكل صحيح، لا يختفي ارتفاع ضغط الدم.

6. عدم ممارسة الرياضة

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع ضغط الدم. التمرين يحافظ على صحتك. إنها تحافظ على وزنك تحت السيطرة، وتحافظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة، وتحافظ على توازن الدهون والعضلات بشكل مثالي.

7. الحمل

يمكن أن يسبب الحمل ارتفاع ضغط الدم.

هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تصاب بهما المرأة الحامل. الأول هو الحمل. يحدث هذا النوع فقط عندما تكون الأم حاملاً، ويزول عند الولادة. مع هذا النوع، لن يكون هناك أي مشاكل أخرى في القلب أو الكلى، فقط الأرقام المرتفعة.

النوع الثاني هو تسمم الحمل. هذا النوع خطير على الأم والطفل.



8. توقف التنفس أثناء النوم

تساهم السمنة أيضاً في ارتفاع عدد حالات انقطاع التنفس أثناء النوم، ويتسبب انقطاع النفس في الشخير وتوقف التنفس بشكل دوري أثناء النوم. هذا يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم. يؤدي انخفاض الأكسجين إلى ارتفاع ضغط الدم لتعويض نقص الأكسجين.



