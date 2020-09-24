شكرا لقرائتكم خبر عن احصل على 10 دولارات من «Epic Games» نظير التسجيل في لعبة «Rocket League» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة Epic Games إتاحة لعبة Rocket League مجانا اليوم، مع منح 10 دولارات لإنفاقها في Epic Games Store إذا قمت بطلب اللعبة من متجرها بالإضافة إلى بعض المكافآت داخل اللعبة، ويمكنك الحصول على الصفقة من الآن وحتى 23 أكتوبر وتنتهي صلاحية الكوبون في الأول من نوفمبر.

سيتم تطبيق كوبون 10 دولارات تلقائيًا على عملية الشراء التالية في Epic Games Store، ولم تذكر الشركة سبب قيامها بهذا العرض الترويجي، لكنها تحاول في الغالب تشجيع اللاعبين إلى Epic Games Store.

يمكنك التسجيل مجانًا وطلب اللعبة Rocket League بالإضافة إلى الكوبون المجاني وسيسمح لك إنشاء حساب Epic بالفوز بألعاب مجانية كل أسبوع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها ألعاب EPIC تحفيز الأشخاص على استخدام منصتها تحفيز الناس على استخدام نظامها الأساسي للعب ألعاب الكمبيوتر.

وتقدم Epic Games أيضًا لعبة مجانية واحدة على الأقل كل أسبوع.

واشتهرت الشركة أيضًا بإبرام صفقات حصرية موقوتة لبعض ألعاب الكمبيوتر، وإطلاقها في متجر Epic Games Store بشكل حصرى مثل Metro Exodus وThe Outer Worlds.

Advertisements