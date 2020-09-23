إسرائيل تتجه إلى إغلاق شامل بعد أرقام غير مسبوقة في إصابات كورونا

أوصى المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، بفرض إغلاق شامل يبدأ، الجمعة، ويستمر لمدة أسبوعين في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا.



توصية المجلس الإسرائيلي جاءت خلال مداولات استمرت 8 ساعات، بعد تسجيل أرقاما غير مسبوقة في إصابات ووفيات كورونا.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى تسجيل 6948 إصابة مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات في غضون 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة: "بلغ عدد مرضى كورونا 203136 حالة بينهم 1317 وفيات، ومن مجمل الإصابات هناك 658 وصفت حالتهم خطيرة و177 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و144686 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 57131".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة مسجلة للإسرائيليين حذر فيها من أن الوضع خطير للغاية سواء من ناحية أعداد الإصابات أو الوفيات.

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وأعلن أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت على فرض إغلاق شامل يبدأ من الجمعة ويستمر لمدة اسبوعين رغم التأثيرات الاقتصادية لمثل هذا الإجراء.

وسيتزامن الإغلاق مع عيد العرش اليهودي وبعد أسبوع واحد من إغلاق غير شامل تواصل خلاله الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات.

وسيشمل الإغلاق المشدد جميع المرافق بما فيها الأسواق ومراكز التسوق فيما عدا محال السوبرماركت والصيدليات.

وسيتم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام الرحلات المغادرة، كما سيتم إغلاق أماكن العبادة وسيتم تقليص المشاركة في المظاهرات.

ومن المنتظر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على فرض الإغلاق المشدد.