اعرف نسبة إصابتك بفيروس كورونا حسب لون بشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المرجح أن يكون اختبار الأشخاص ذوي الأصول الإسبانية إيجابيًا لفيروس Covid-19 أكثر بمرتين من الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء حتى بعد التكيف مع العوامل الخارجية ، وذلك وفقًا لدراسة جديدة.

وحسب الـ cnn ، يمكن تفسير هذا التفاوت بالكامل من خلال الظروف الصحية الأساسية أو مكان الإقامة أو مكان الرعاية، حيث قام كريستوفر رنتش ، الأستاذ المساعد في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، وزملاؤه بفحص العلاقة بين اختبار العرق واختبار Covid-19 ، والتكيف مع المتغيرات المتعددة ، بما في ذلك الحالات والسلوكيات الصحية الأخرى ، وتاريخ الدواء ، وموقع الرعاية ونوع المرض.

وجد الفريق أن الأشخاص أصحاب البشرة السمراء كانوا أكثر عرضة للاختبار، حيث تم اختبار الأشخاص اصحاب البشرة السمراء بمعدل 60 لكل 1000 شخص ، مقارنة بـ 52.7 لكل 1000 بين الأشخاص ذوي الأصول الأسبانية و 38.6 لكل 1000 بين الأشخاص البيض.

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من بين أولئك الذين تلقوا اختبارات Covid-19 ، جاءت نتيجة 10.2٪ من السمر و 11.4٪ من ذوي الأصول الأسبانية إيجابية ، مقارنة بـ 4.4٪ فقط من البيض، على الرغم من أن الأشخاص ذوي الأصول الأسبانية كانوا أكثر عرضة لاختبار فيروس كورونا ، لم يجد الفريق أي اختلافات في معدل الوفيات لمدة 30 يومًا بين المجموعات العرقية المختلفة.

وجد الباحثون أن التباين بين الأشخاص البيض والسمر الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كان أعلى في الغرب الأوسط منه ، بينما كان التباين بين الأشخاص ذوي الأصول الأسبانية والأبيض ثابتًا عبر المناطق.

استخدم الفريق السجلات الصحية الإلكترونية لـ 5،834،543 شخصًا يتلقون الرعاية في وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية. من المجموعة ، كان 91 ٪ من الرجال ، و 74 ٪ من البيض ، و 19 ٪ من السود و 7 ٪ من أصل إسباني. من بين 254595 شخصًا تم اختبارهم لـ Covid-19 بين فبراير ويوليو ، كانت نتيجة اختبار 16317 إيجابية وتوفي 1057 شخصًا.

واستشهد الباحثون بقلة عدد النساء ونقص المعلومات التفصيلية عن المحددات الاجتماعية للصحة كحدود لأبحاثهم، وقال رينش في بيان: "إن فهم دوافع هذه التفاوتات أمر حيوي حتى يمكن تصميم الاستراتيجيات للحد من الأوبئة غير المتناسبة في مجتمعات الأقليات".