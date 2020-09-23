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الأميرة ديانا.. ملكة إعادة تدوير الأزياء

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

يبدو أن إدخال حيلة "إعادة تدوير الملابس" إلى القصر الملكي البريطاني، لم تبدأ منذ انضمام دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، للبلاط البريطاني، بل الأميرة ديانا، والدة زوجها الأمير ويليام، هي من استهلت هذه السياسة المستدامة.



ورغم امتلاك سيدات العائلة المالكة البريطانية مجموعة من المصممين المستعدين لصناعه أجمل الفساتين المخصصة لهن فقط، فإن الراحلة ديانا، هي أول من فضلت اتخاذ اختيارات أكثر استدامة، من خلال "إعادة تدوير" أزيائها القديمة وارتدائها أكثر من مرة بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز الإطلالات التي أعادت الراحلة الأميرة ديانا، تدويرها، حسب مجلة "فوج" العالمية للأزياء في نسختها الإيطالية.

1-الفستان الأزرق

حتى مع تكرار الليدي "دي" لإطلالاتها، حافظت على أناقتها المعهودة، بداية من الفستان الأزرق الفاتح الطويل ذو الأكمام الذي ارتدته للمرة الأولى في عام 1987 خلال زيارة رسمية للعاصمة البرتغالية لشبونة، والذي جاء بتوقيع مصممة الأزياء البريطانية، كاثرين ووكر.

عادت ديانا إلى الظهور بالفستان بعد ذلك بعامين، ولكن بعد إجراء بعض التعديلات عليه بإزالتها للأكمام الطويلة بالكامل والرقبة وإعادة تصميمها مفتوحة على شكل نصف قلب بتفصيلة "الأوف شولدر".

2- الفستان المنفوش

ارتدت الأمير الراحلة ديانا، خلال استقبالها في لشبونة، فستانا منفوشا قصيرا حتى الركبة بتصميم الفقاعة، بنقوشات مخططة بالألوان المحايدة الأسود الأبيض، والذي نسقته بـ"بليزر" طويل باللون الأسود وأزرار نحاسية، مع زوج من الأحذية ذات الكعب القصير، أيضا باللون نفسه.

أعادت ليدي ديانا ارتداء الفستان نفسه بعد زيارة البرتغال بعدة أشهر، خلال حضورها لمهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن هذه المرة عليه سترة طويلة باللون الأبيض، وزوج من الأحذية، أيضا بالكعب القصير وباللونين الأبيض والأسود.

3-فستان نقوشات الورد ذو درجات الليلا

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خلال زيارتها لنيجيريا، عام 1989، أطلت بفستان طويل رائع أظهرها كالأميرة حقا من توقيع مصممتها المفضلة، البريطانية كاثرين ووكر.

الإطلالة التي كانت ذات تصميم منقسم، من الأعلى بلوزة بأكمام طويلة ونقوشات وردية، ومن الأسفل جيب واسعة لامعة ذات ثنيات كثيرة، بدرجات ألوان الليلا.

في عام 1992 أثناء حضورها مأدبة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، تألقت بالإطلالة نفسها ولكن بعد استبدال الجيب الواسعة بأخرى ذات تصميم القلم الرصاص ولكن هذه المرة باللون الأزرق الفاتح (اللبني).

4-فستان البولكا دوت

كانت الأمير ديانا من أشد المعجبات بتصميمات "البولكا دوت" أو المنقط، والتي أعادت تدويرها أكثر من مرة، من أبرزها عندما ارتدت فستان بنقاط البولكا باللونين الأبيض والأسود ذو الأكمام الطويلة والطول المتوسط على الركبة وجيب بقصّة الـ Peplums" " ذات الثنيات.

ونسقته مع زوج من الأحذية من اللونين الأبيض والأسود، وجوربين باللون الأبيض وقبعة كبيرة الحجم من الألوان ذاتها.

أما في يونيو/حزيران عام 1987 في مباراة بولو في لندن، ظهرت بالفستان نفسه الذي كان من توقيع فيكتور إدلشتاين، ولكن هذه المرة تخلت عن جيب الـ"Peplums" الزائدة، لإضفاء نوعا من البساطة.

5-تايير الكاروهات

أفراد العائلة المالكة مغرمون بنقوش الكاروهات، من أبرزهن الأميرة ديانا، التي فضلت ارتدت بدلة بنقشة "التايير" برقبة طويلة بألوان الأحمر الداكن والأسود والرمادي وأزرار قماشية بطول البلوزة، من دار أزياء كارولين تشارلز، أثناء حضورها ألعاب Braemar Highland في اسكتلندا عام 1981.

الإطلالة الكاروهات الأنيقة (الميدي) التي نسقتها بـ"بيريه" قطيفة باللون الأسود وحزام على الخصر وزوج من الأحذية القصيرة الكعب وذو تصميم بسيط للغاية.

وفي عام 1985 ارتدته مرة أخرى ولكن مع تغيير بسيط، هو فتح الياقة الطويلة وارتداء بلوزة بياقة على شكل "الفيونكة" من الحرير باللون الأبيض، زوج طويل من الـ"بوت" باللون الأسود.