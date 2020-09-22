مشروبات تخسيس من مكونين فقط لنسف دهون البطن والأرداف

من المعروف أن البطن والأرداف من اكثر المناطق التي تخزن الدهون فيها وهي من الأمور التي تعاني منها المرأة، وتسبب لها الأحراج الشديد وتجعلها لا تردتى الملابس التي ترغب فيها وتلجأ الى الملابس الواسعة حتى لا تظهر البطن .. من اليوم لا داعي للقلق سيدتي إليك أفضل مشروبات تخسيس سحرية ومجربة لنسف دهون البطن والأرداف العنيدة مشروب الكوسا والفاصوليا الخضراء لنحت البطن المكونات 200 جرام من الكوسا 100 جرام من الفاصوليا الخضراء فنجان صغير ماء طريقة التحضير والتنفيذ اسلقي المكونات السابقة ثم ضعي المكونات في الخلاط حتي تحصلي علي خليط واشربي الخليط قبل الوجبات بــ 30 دقيقة وكرري الوصفة 3 مرات يوميا. مشروب الشمر الحارق للدهون المكونات ملعقة كبيرة من الشمر Advertisements كوب من الماء طريقة التحضير والتنفيذ اغلي المكونات السابقة جيدا وقومي بتصفية الخليط واشربي الخليط وكرري الوصفة مرة يوميا. وصفة زيت الزيتون والزنجبيل لحرق دهون الجسم العنيدة المكونات نصف كوب من زيت زيتون ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون ملعقة كبيرة من الشطة المطحونة طريقة التحضير والتنفيذ اخلطي المكونات جيدا ثم ادهني الخليط علي منطقة الارداف كل يوم صباحا وكرري الوصفة مرة يوميا. إقرئي أيضا تخلصي من دهون البطن بوصفة الليمون ومشروب التفاح تنحيف اليدين والاصابع بمكونات بسيطة رجيم 7 ايام لحرق دهون الجسم

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